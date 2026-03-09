Las actrices hacen piña en el Festival de Málaga tras la polémica de las influencers y Yolanda Ramos: «No hacen cine»

Tras la polémica por la presencia de influencers en la gala de los Goya 2026 -avivada por la señalada ausencia de Yolanda Ramos-, las actrices han hecho piña y se han mostrado contundentes en el Festival de Málaga, que se celebra del 6 al 15 de marzo. Las intérpretes han aprovechado la proyección de la alfombra del certamen para alzar la voz ante unos eventos cinematográficos cada vez más corrompidos en este sentido.

Una de las famosas actrices que se ha sumado al bloque es Carmen Maura, que ha abogado por preservar el espacio de los actores en celebraciones como los Goya. «Los influencers… me parece muy bien, pero no hacen cine», ha apuntado. La protagonista de Mujeres al borde de un ataque de nervios comparte opinión, así, con Norma Ruiz: «Yo sí que pienso que es la fiesta del cine español, y lo que tiene que primar son los actores y las actrices. Con todos mis respetos a todo el mundo, yo no voy a una gala del Balón de Oro ni doy un balón de oro a nadie».

También Andrea Duro entiende que «los actores deberían estar más presentes en la gala de los Goya», y ha señalado que lo que le ha pasado a Yolanda Ramos -ausente en la ceremonia, a la que no se le invitó- «es algo que pasa a todos en algún momento». «A todos nos ha podido afectar», ha subrayado. La actriz de La Favorita 1922 ha explicado que comprende «la cobertura» que pueden dar los influencers, pero cree que «hay actores muy famosos en este país, con muchos seguidores, como Yolanda, que pueden darle cobertura a la gala», a la misma escala que un influencer.

«Son decisiones que tampoco me conciernen a mí, pero prefiero que estén mis compañeros de trabajo», ha continuado, al tiempo que ha apuntado que tiene «amigas influencers que fueron a los Goya» y con las que estuvo «feliz de poder verlas y de que pudieran estar». «Pero te sabe mal por los compañeros que se dedican a esto y no tienen su hueco», ha apostillado.

Asimismo, Mina El Hammani ha declarado que «hay espacio para todo el mundo». Sin embargo, la actriz de Élite ha hecho hincapié en que «cuando se le está dando espacio a todo el mundo, la gente tiene que ser consecuente con a dónde va».

Esta última declaración conecta con uno de los momentos más criticados de este Festival de Málaga -donde se han producido todas estas declaraciones-, en el que una periodista pidió a la influencer Ona Gonfaus que recomendara una película. «¿De qué rollo?», preguntó, por lo que la reportera le pidió «una española» -«ya que estamos en el Festival de Málaga»-. Su respuesta ha generado todo tipo de comentarios: «Mmmmmmm… pues mira, la nueva de Ocho apellidos, que la vi el otro día y me encantó». Se refería, al parecer, a Ocho apellidos marroquís, película de 2023 disponible en plataformas.

Lola Lolita ha hablado igualmente en el Festival de Málaga como parte aludida, por ser influencer, al ser preguntada por la polémica de los actores no invitados en galas en la que sí hay invitaciones para influencers. «Yo, a nivel cine, no pinto nada, pero creo que a nivel de exposición en redes puedo enseñar todo esto y seguir aportando un granito de arena, sobre todo al cine español. Yo feliz, y seguiré haciéndolo todos los años que me lo permitan», ha declarado la tiktoker.