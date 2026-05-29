El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una subida del 0,6%, lo que ha llevado al selectivo a rozar los 18.400 puntos y situarse en los 18.389,6 enteros, con casi todos su valores en ‘verde’.

Pasados unos minutos de la apertura, el selectivo madrileño ampliaba aún más su impulso y subía un 0,8%, superando los 18.400 puntos y alcanzando los 18.428,3 enteros.

Los mayores avances del selectivo correspondían a IAG (+1,6%), Santander (+1,2%), Bankinter (+1,13%) y Merlin (+1,12%).

Por el contrario, las mayores caídas eran las de Solaria (-0,6%), Grifols (-0,42%), Repsol (-0,41%), Acerinox (-0,19%), Inditex (-0,15%) e Indra (-0,07%).

Mirada puesta en Trump

El selectivo se sigue viendo influenciado por los precios del petróleo, que hoy caían, y por los acontecimientos en Oriente Próximo.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó anoche un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por el estrecho de Ormuz, un documento por el que las partes se comprometen a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, si bien todavía falta el visto bueno por parte del presidente Donald Trump.

Con las esperanzas puestas en un acuerdo definitivo y en la reapertura del estrecho de Ormuz, el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 1,3% en el arranque de la sesión europea, hasta cotizar en 92,5 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 1,7%, hasta los 87 dólares.

IPC en máximos

En el ámbito ‘macro’, hoy se ha conocido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2%, con lo que acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno ‘shock’ energético por la guerra en Irán, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el plano empresarial, Amper ha comunicado que aprobará un ‘contrasplit’ y reelegirá a su actual consejero delegado, Enrique López, como consejero ejecutivo en la junta de accionistas que celebrará previsiblemente el próximo 30 de junio, en segunda convocatoria.

Resto de bolsas

Respecto al resto de los principales mercados europeos, todos han amanecido con subidas, ya que Fráncfort y Milán crecían un 0,2%, Londres un 0,1% y París, un 0,4%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,39% tras crecer un 0,15%.

En cuanto a las divisas, el euro se mantenía en tablas en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,165 dólares.