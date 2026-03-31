Barcelona fue un clamor: «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!»

El RCDE Stadium, como hace unos días La Cerámica, no dudó en acordarse del presidente del Gobierno durante el encuentro que enfrentó a España y Egipto en Cornellá. Los aficionados presentes en el estadio cantaron el ya clásico «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» que lleva tiempo siendo habitual en cada congregación política o deportiva en nuestro país.

España no jugaba en Cataluña desde 2022, cuando disputó un amistoso frente a Albania, y ahora ha regresado para medirse a Egipto. Un encuentro que servirá a los de Luis de la Fuente para seguir afinando de cara al Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección ha encontrado históricamente en Cataluña un escenario habitual para disputar sus compromisos, tanto oficiales como amistosos. En total, ha jugado en una veintena de ocasiones en esta comunidad autónoma. Barcelona ha sido el gran epicentro, con el Camp Nou como testigo de noches memorables y partidos de clasificación que registraron llenos absolutos.