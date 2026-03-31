Louzán condena los cánticos racistas en el RCDE Stadium

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, valoró lo sucedido tras el empate de la selección española ante Egipto en el RCDE Stadium, dejando un mensaje de agradecimiento a la afición y de firme condena a los incidentes racistas vividos durante el encuentro.

Louzán quiso empezar destacando el ambiente en el estadio, prácticamente lleno, y el respaldo del público catalán. «Agradecer a la afición de Barcelona y Cataluña en general que hubieran prácticamente llenado el estadio», señaló.

Sin embargo, el dirigente federativo también fue contundente respecto a los cánticos racistas que se produjeron en la grada, calificándolos como hechos aislados que no deben repetirse. «Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones puntuales que dañan la imagen del deporte», afirmó, recordando además que desde la organización se actuó a través de mensajes en los videomarcadores para frenar estos comportamientos.

Rafael Louzán, presidente de la @rfef, condena los cánticos racistas escuchados en el RCDE Stadium y los tacha de «puntuales y aislados». pic.twitter.com/WKiLZgiY8A — Teledeporte (@teledeporte) March 31, 2026

En lo deportivo, Louzán reconoció que España no logró la victoria, aunque destacó la mejoría del equipo tras el descanso. «Hemos disfrutado de un partido que no hemos podido ganar. En la segunda parte se vio una mejor versión de España», explicó.

Louzán y el España-Egipto

Por último, el presidente de la RFEF se mostró optimista de cara al futuro inmediato, con el Mundial en el horizonte. «Toca seguir preparando para el Mundial. Vamos a intentar que los resultados nos sigan acompañando y que la selección nos siga dando alegrías», concluyó.