Radicales vascos amenazan con reventar la pantalla gigante que habrá en Vitoria para ver a España

La gran mayoría de los españoles se reunirán esta tarde-noche de martes para disfrutar del histórico partido de la Selección ante Francia en semifinales del Mundial 2026. También en territorios tradicionalmente más hostiles con el sentimiento español y con su equipo de fútbol, como el País Vasco o Cataluña. Vitoria será la única ciudad vasca que instale una pantalla gigante para seguir el España-Francia de semifinales del Mundial. Una decisión que no ha gustado a los radicales vascos, que han llamado al boicot del evento y a acudir con la camiseta de la Euskal Selekzioa para incomodar a los que acudan a apoyar a la selección española.

Los simpatizantes del combinado nacional español se congregarán en la Plaza Santa Bárbara de Vitoria a las 21:00 horas, momento en el que comenzará a rodar el balón en Dallas. Lo que pretende ser una fiesta del fútbol, un motivo para reunirse en épocas veraniegas y vivir acompañado la alegría por el triunfo o el desánimo que acompaña a la derrota, intentarán empañarlo diferentes grupos de radicales anti españoles contrarios a este seguimiento al equipo que dirige Luis de la Fuente. La capital del País Vasco es la única de las grandes ciudades de la comunidad autónoma que cuenta con una pantalla gigante para seguir el duelo de semifinales del Mundial.

No será la única reivindicación política en el marco del partido entre España y Francia. El partido político EH Bildu y diferentes organizaciones independentistas vascas han convocado una protesta este martes 14 de julio para defender la oficialidad de la selección vasca.

Un acto que consistirá en una cadena humana entre Irún y Hendaya, zona fronteriza entre España y Francia. La protesta, por tanto, también se dirige contra el país galo; en el que reclaman parte de sus territorios en las zonas próximas a la provincia de Guipúzcoa.

Nazio bat, selekzio bat!

Gurea Euskal Selekzioa! ✊ Bihar denok Irun eta Hendaia arteko Etorbidearen zubira Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzera! pic.twitter.com/w92WTkTKDq — EH Bildu (@ehbildu) July 13, 2026

Además de diferentes plataformas independentistas, EH Bildu ha sido el principal promotor público de este acto de protesta. «Los vascos no somos franceses; ni españoles. Somos vascos y estamos orgullosos de ello. Desde EH Bildu llamamos a toda la sociedad a que se sume a esta movilización», ha señalado en un vídeo en las redes sociales del partido abertzale el dirigente Arkaitz Rodríguez.

El diputado del Parlamento Vasco ha aprovechado el duelo de semifinales entre las selecciones de fútbol de España y Francia para demandar la oficialidad de la Euskal Selekzioa: «Euskal Herria es una nación propia. Como nación, tiene derecho a participar en las competiciones internacionales y a decidir su futuro».

El PNV muestra su apoyo a la selección vasca

Pese a que algunos de sus dirigentes han apoyado de forma individual la oficialidad de la selección de Euskal Herria, el PNV no se ha posicionado de manera clara a favor de ella. En la mañana del martes, el partido político vasco se ha sumado a la ola con un mensaje en sus redes sociales. «¡La nuestra, la selección vasca!», ha publicado en sus perfiles el Partido Nacionalista Vasco. Aún así no se han sumado a la protesta. Mientras, en la noche del martes, futbolistas que serían elegibles para la Euskal Selekzioa, como Unai Simón, Aymeric Laporte, Mikel Merino, Nico Williams o Mikel Oyarzabal se citan ante Francia por un puesto en la final del Mundial.