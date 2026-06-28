Évole, el amigo de Otegi, destila envidia contra Iker Jiménez: «Este señor que hablaba sobre ovnis…»

El presentador Jordi Évole, amigo del etarra Arnaldo Otegi, encontró este sábado, en el Festival de las Ideas y la Cultura de eldiario.es, el escenario idóneo para cargar contra Iker Jiménez y su programa Horizonte. El mismo periodista que acostumbra a sentar frente a su cámara a personajes tan nefastos para la humanidad como el dictador venezolano Nicolás Maduro o el terrorista Josu Ternera, se despachó en Rivas-Vaciamadrid con una crítica directa al presentador de Cuatro, a quien acusó de «intoxicar de manera totalmente descarada».

«Y luego lo que sí que es muy importante para mí, en un momento como este, en el que hay un auge peligroso de programas, en este caso de televisión, que lo que están haciendo es intoxicar e intoxicar de una manera totalmente descarada. A ver… no es muy normal que en este país el señor que nos explicaba que venían los ovnis ahora nos esté explicando la corrupción del país», dijo Évole durante la mesa redonda titulada ¿Por qué el periodismo?, un debate en el que también participaron el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y la presentadora de TVE Silvia Intxaurrondo. Un elenco que resume con precisión el ecosistema mediático afín al Gobierno de Pedro Sánchez.

La alusión a los ovnis es un recurso que la izquierda mediática emplea de forma recurrente para desacreditar a Iker Jiménez, que pilota uno de los programas de mayor audiencia de la televisión en abierto precisamente por abordar temas que otros medios eluden.

El espacio de Iker Jiménez confirmó el pasado 25 de junio su excelente racha y se convirtió en la segunda opción de la noche entre todas las cadenas, sólo por detrás del fútbol, al registrar un notable 10,2% de share y 644.000 espectadores. El periodista, que en las últimas semanas ha batido récords e incluso ha superado a La Revuelta, sigue creciendo y consolidándose como uno de los grandes valores de Cuatro.