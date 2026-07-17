El Ayuntamiento de Barcelona marea a la afición y cambia el lugar de la pantalla para ver el España – Argentina

El Ayuntamiento de Barcelona está mareando a la afición española después de cambiar el lugar de la pantalla gigante para ver la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina en poco más de 24 horas y a 48 del gran partido. El consistorio anunció en la mañana del pasado jueves que la pantalla estaría colocada en Les Corts. Este viernes a mediodía ha cambiado su ubicación.

«El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut Barcelona Esports, instalará una pantalla gigante de 8×5 metros en la calle Martí i Franquès, a la altura de la calle Baldiri i Reixac, para que la ciudadanía pueda seguir en directo la final del Mundial de fútbol que disputará la selección española este domingo 19 de julio a las 21.00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey», publicó el Ayuntamiento de Barcelona en la mañana del pasado jueves.

Poco más de 24 horas después y a 48 del partido, han cambiado su ubicación, mareando a la afición. Un movimiento que muchos ciudadanos de Barcelona y seguidores de la Selección española entienden como mareante, por la poca difusión que se ha dado y por este cambio tan improvisado.

Collboni marea a la afición española

«Ante la gran expectación generada por la final del Mundial de fútbol 2026, el Ayuntamiento de Barcelona instalará la pantalla gigante en la Plataforma Marina del Fòrum, un espacio con mayor capacidad que la ubicación prevista inicialmente en la calle de Martí i Franquès», publicó el Ayuntamiento de Jaume Collboni en su página oficial. La decisión está tomada porque prevén más aforo del inicialmente previsto.

«El acceso al recinto se realizará por la calle de Josep Pla con la avenida del Litoral, en el distrito de Sant Martí. La ciudadanía podrá seguir en directo la final entre la selección española y la selección argentina, que se disputará este domingo 19 de julio, a partir de las 21.00 horas, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey», añadió el Ayuntamiento catalán en su comunicado.

Comunicado del Ayuntamiento de Barcelona

La programación comenzará a las 19.00 horas con actividades, juegos en la pantalla gigante y música. A las 20.30 horas se podrá seguir la previa del partido y, a partir de las 21.00 horas, se conectará con la retransmisión en directo de La 2Cat.

El espacio habilitado dispondrá de controles de acceso señalizados y no estará permitido acceder con bebidas alcohólicas, latas ni botellas de vidrio. El objetivo es vivir la final en un ambiente familiar, festivo, cívico y respetuoso.

Se recomienda llegar en transporte público, preferentemente mediante la línea 4 de metro. La estación más cercana es El Maresme | Fòrum. Para facilitar el regreso, la red de metro de TMB ampliará este domingo su horario de servicio hasta la 1.00 de la madrugada.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut Barcelona Esports, vuelve a ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de compartir en directo un gran acontecimiento deportivo y refuerza su apuesta por hacer del deporte una celebración abierta, cívica y respetuosa para todo el mundo.

‘Barcelona con la Selección’ tiene éxito asegurado

La plataforma ‘Barcelona con la Selección’, que a diferencia del Ayuntamiento, sí ha proporcionado la posibilidad de seguir por pantalla gigante cada partido de España durante toda la Copa del Mundo, volverá a vivir un éxito de convocatoria este domingo con la final frente a Argentina.

La final del domingo de la Copa del Mundo entre España y Argentina se podrá vivir en el beach club Bastian Beach en primera línea de mar en la Barceloneta con un lleno asegurado.

«Después de cuatro exitosas convocatorias durante el Mundial, que han reunido a miles de aficionados y han colgado el cartel de «Sold Out» en 4 Latas Club, Luz de Gas, KU Barcelona y Bling Bling Barcelona, la iniciativa celebrará un gran evento para vivir juntos la gran final. La organización lamenta que el Ayuntamiento de Barcelona haya esperado hasta la final para instalar una pantalla gigante en la ciudad, cuando numerosos municipios del resto de Cataluña llevan organizando retransmisiones públicas desde los cuartos de final. Asimismo, consideran que Barcelona ha perdido una oportunidad de convertir la final del Mundial en una gran celebración ciudadana, como ya ocurrió en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando cerca de 100.000 personas siguieron el partido desde la Plaza de España, o durante la final de la Eurocopa 2024, que reunió a miles de aficionados en la Plaza Cataluña», señala ‘Barcelona con la Selección’ en un comunicado oficial.