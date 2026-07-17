La hipocresía del ‘feminista’ Sánchez: va a Nueva York cuando se negó a ir a la final del Mundial femenino

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial que este domingo, 19 de julio, disputa España ante Argentina en Nueva York. Como adelantó OKDIARIO, el presidente del Gobierno cambió su agenda para ir al partido más importante del mundo del fútbol. Será la primera vez que Sánchez apoye a la Selección española en este Mundial y se suma así a la foto con Donald Trump en el palco. Además, se da la circunstancia de que el ‘feminista’ Sánchez, que se hace el abanderado de la causa feminista, sí se presentará en la final del Mundial masculino cuando no fue a la final del Mundial femenino.

En el verano de 2023, cuando España disputó ante Inglaterra la final del Mundial femenino, Pedro Sánchez no se trasladó a Sídney, donde se disputó ese partido, abandonando a la Selección femenina que disputaba el partido más importante de su historia. España ganó, pero Sánchez no apareció por Australia para apoyar al equipo que entrenaba Jorge Vilda.

Ahora, tres años después, el ‘feminista’ Pedro Sánchez sí se suma al viaje a Nueva York para estar en la final del Mundial… masculino. Con los hombres hace lo que no hizo con las mujeres. Y no es una cosa puntual. El presidente del Gobierno tampoco fue a la Eurocopa femenina, disputada en 2025, en la que España llegó a la final del torneo (perdió en penaltis ante Inglaterra). En cambio, sí fue dos veces a la Eurocopa masculina, jugada un año antes, en 2024.

Para ir a la final del Mundial, Sánchez ha modificado su agenda, ya que hasta este jueves por la noche, Moncloa no tenía previsto acudir a Nueva York para presenciar el partido de España ante Argentina en la final del Mundial. Sin embargo, se sumó al viaje a última hora, confirmándolo este viernes. OKDIARIO lo adelantó en la noche de este jueves.

Primera vez de Sánchez en este Mundial

Será la primera vez que Pedro Sánchez esté en un partido de este Mundial 2026. No ha ido previamente a ninguno e incluso ha tenido varios precedentes de desprecio al equipo que entrena Luis de la Fuente. Por ejemplo, no recibió a la plantilla antes de viajar a Estados Unidos (como solía ser tradicional antes de cada torneo) y tampoco dedicó un mensaje al equipo nacional hasta la ronda de octavos.

En Nueva York estará la familia real al completo: el Rey Felipe, la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. El Rey, como jefe del Estado, ya estuvo apoyando a España en este Mundial, concretamente en México, donde se jugó el partido ante Uruguay de fase de grupos.