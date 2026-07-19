Muchos ministros presionaron a la RFEF para asistir a la final antes de que Sánchez cambiara de opinión y decidiera hacerlo

La presencia de Pedro Sánchez en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina ha generado decepción entre sus ministros, ya que varios aspiraban a acudir a este histórico partido de fútbol, en ausencia del presidente. Sánchez acudirá al MetLife Stadium de Nueva York tras ser invitado por la FIFA, no por la Federación, y lo hará únicamente acompañado por dos miembros de su Gobierno: Milagros Tolón, ministra de Deportes, y Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía. La presencia institucional de las autoridades españolas está ya al completo.

Sin embargo, en la ciudad de Nueva York estarán también el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El primero tiene previsto intervenir mañana ante la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mientras que Albares acompaña a Pedro Sánchez en su viaje el lunes a Argelia. Ambos albergaban esperanzas de poder colarse, finalmente, en la delegación española dentro del palco presidencial en el estadio, pero se tendrán que conformar con verlo desde la televisión, como tantos millones de personas.

Según ha podido saber OKDIARIO, los respectivos gabinetes ministeriales de varios miembros del Gobierno han movido todos los hilos posibles para poder estar en el estadio, especialmente cuando creían que Sánchez no iba a asistir a la final del Mundial de Fútbol 2026. Pero todas sus esperanzas se han desvanecido desde el momento en que Moncloa confirmó, como ya había adelantado este periódico, la asistencia de Pedro Sánchez al palco de autoridades.

El presidente del Gobierno asistirá al encuentro junto a Sus Majestades los Reyes, Felipe y Letizia, a la princesa de Asturias, Leonor, y a la infanta Sofía. La Federación Española no había invitado al presidente del Gobierno, puesto que ha sido la organizadora del Mundial, FIFA, la que trasladó ese asiento en el palco al líder del PSOE. Una invitación que también recibieron los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz.

El resto de miembros del Gobierno se tendrán que conformar con ver el histórico encuentro España-Argentina a través de una pantalla de televisión, donde quiera que estén, incluso si se encuentran a pocos metros del MetLife Stadium de Nueva York. El protocolo del evento ha sido implacable y las entradas de la RFEF no daban para más.