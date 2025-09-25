Pedro Sánchez se reúne con Infantino tras condicionar la presencia de España en el Mundial a Israel

Pedro Sánchez se vio las caras en Nueva York con el presidente de la FIFA Gianni Infantino después de que varios miembros de su ejecutivo pusiesen en duda la presencia de España en el Mundial de Estados Unidos si Israel se clasificaba para la cita. El dirigente socialista tuvo que dar explicaciones ante la máxima autoridad del fútbol mundial con el Mundial que nuestro país organizará en 2030 de fondo.

La FIFA no ha contemplado expulsar a Israel de sus competiciones ni ningún tipo de sanción como si han sugerido los socios de Pedro Sánchez, quienes han equiparado la situación con la de Rusia. El país presidido por Vladimir Putin fue expulsado de las competiciones internacionales después de su invasión a Ucrania y no participará en el próximo Mundial.

El caso de Israel, sin embargo, es diferente a ojos de la FIFA y otros organismos de peso. Recientemente, el Comité Olímpico Internacional (COI) aseguró la presencia del país judío en sus próximos eventos al «cumplir con la carta olímpica». Además esta organización destacó que los sionistas no tuvieron ningún problema con los representantes de Palestina cuando compartieron Villa Olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Infantino ha querido pedir explicaciones a un Pedro Sánchez que ha radicalizado su postura contra Israel como demostró animando a boicotear la última etapa de la Vuelta a España por la presencia del equipo Israel-Premier Tech. Aquella imagen la vio todo el planeta y no fue precisamente tranquilizadora para todas aquellas instituciones como la FIFA que tienen planteados eventos deportivos futuros en España.

El máximo rector del fútbol mundial se encuentra preocupado por la deriva política que está tomando el próximo evento en España y esto podría provocar incluso que nuestro país perdiese peso en la organización de un Mundial que todavía no está claro si contará con 48 o 64 equipos y si la final se celebrará en el Santiago Bernabéu o en Casablanca.

Las manifestaciones tanto de Patxi López como Pilar Alegría, dos de los pesos pesados del Ejecutivo de Pedro Sánchez, han sido uno de los puntos más importantes de esta reunión con Infantino celebrada en Nueva York. El socialista se encuentra en Estados Unidos con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Israel, casi imposible ir al Mundial

La selección de fútbol de Israel se ha complicado mucho su clasificación para el Mundial de Estados Unidos al estar en un grupo de máximo nivel. Son terceros de grupo y están obligados a meterse como primeros para ir directamente o quedar en segunda posición para la repesca. Con Noruega e Italia en su grupo, parece más que difícil.

La situación de la selección israelí de cara al Mundial no es nada sencilla. Se encuentran en tercera posición, con nueve puntos. La Noruega de Haaland, Sorloth y Odegaard es líder, con 15 puntos, mientras que segunda, empatada a puntos con Israel pero con un partido menos, aparece Italia. Por jugar, la selección de Oriente Medio tiene tres encuentros en los que se medirá a ambas selecciones, donde se jugará sus opciones, antes de enfrentarse en la última jornada a Moldavia.

La primera posición de grupo parece complicada hasta para Italia, puesto que perdió contra Noruega por 3-0 y deberá remontar esa diferencia de goles en el otro enfrentamiento directo o ganar todo y esperar un fallo improbable de los nórdicos ante otro de los rivales del grupo. Por tanto, para que Israel se meta como primera, debería darse una carambola que pasase por sacar los nueve puntos que tienen en juego y que los noruegos hagan un máximo de uno.

Para la repesca lo tienen más sencillo, pero no deja de ser complicado. La vía más rápida es un pleno de tres victorias que impida, gracias a la diferencia de goles, que Italia quede por delante en un hipotético empate a 18 puntos. En caso de que no se dé ese pleno, la Azzurra debería sumar cuatro puntos menos que los hebreos para que éstos fueran a la repesca.

Así está la clasificación de Israel al Mundial

Grupo I: