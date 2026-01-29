Tremenda rajada de Mbappé: «No es un tema de calidad, es de tener más ganas que el resto»

Kylian Mbappé dio la cara tras la dura derrota del Real Madrid frente al Benfica y fue muy crítico con el rendimiento del equipo. Los blancos cayeron por 4-2 ante los lusos con un gol del portero rival en el último minuto y se quedan fuera del top-8, por lo que tendrán que jugar el playoff de la Champions.

«El problema es que no fuimos ni la mínima parte de lo que fuimos en Villarreal. No tengo una explicación clara, pero es evidente que no tuvimos la misma continuidad en nuestro juego, y eso es algo que tenemos que solucionar», afirmó el delantero francés.

Mbappé insistió en que la irregularidad está penalizando al equipo: «No podemos ser un día sí y otro no. Un equipo campeón no puede jugar así. Si hacemos eso, merecemos estar en la posición en la que estamos ahora tras esta derrota».

El francés reconoció que el Benfica fue superior y mereció la victoria: «Ellos han merecido ganar. Nosotros tenemos que trabajar más. Ahora nos quedan dos partidos de playoff y eso duele, porque queríamos aprovechar febrero para trabajar nuestro juego con más tranquilidad, pero no vamos a poder ir directamente a octavos».

Sobre el mal partido del Real Madrid, fue directo: «Hemos jugado mal. Eso es una realidad. Encajar el cuarto gol da un poco de vergüenza, aunque matemáticamente no cambie nada. El problema de fondo sigue siendo el mismo: la falta de continuidad».

Preguntado por si se trata de un problema de actitud o de fútbol, Mbappé evitó señalar una sola causa: «No es solo actitud ni solo fútbol. Es algo más general. En la Champions cada detalle cuenta. Si no vienes con todo lo que necesitas para ganar, el rival lo hace y te pasa por encima».

Por último, el atacante quiso mandar un mensaje a la afición de cara al próximo partido en el Santiago Bernabéu: «Entiendo que el aficionado se vaya a dormir enfadado, porque el partido fue malo. Pero son dos competiciones distintas. En la Champions seguimos vivos y en Liga venimos en buena dinámica. El domingo jugamos contra un rival exigente como el Rayo y, si el Bernabéu está con nosotros, creo que vamos a ganar».