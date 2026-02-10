Llorca suprime los impuestos de sucesiones y de donaciones a las empresas familiares valencianas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha dado un paso más para acabar con el infierno fiscal del anterior gobierno valenciano del socialista Ximo Puig. En concreto, el Consell de Pérez Llorca suprimirá los impuestos de sucesiones y donaciones para facilitar la transmisión de las empresas familiares. Incluidas, entre estas, también las del ámbito agrícola, negocios profesionales y participaciones en sociedades holding. De facto, se trata de una bonificación del gravamen hasta el 99% hasta el cuarto grado de parentesco, extendiéndose, además, a todos los herederos cuando el fundador esté jubilado.

Así, lo ha anunciado este martes, el propio Pérez Llorca en la clausura de la asamblea de Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Una asamblea, celebrada en el Roig Arena, en Valencia, que ha contado, también, con la presencia y participación del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

En ese contexto, Pérez Llorca ha puesto en valor el papel que la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) desempeña. Y ha explicado también ante esos mismos empresarios por qué su Gobierno está en contra de la propuesta de financiación del Gobierno de Pedro Sánchez.

En materia impositiva, Pérez Llorca ha recordado todos los logros desde inicios de la legislatura. Y ha explicado que las empresas familiares suponen más del 90% de la actividad empresarial en la Comunidad Valenciana. Generan en torno al 80% del empleo y del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Valenciana. Y ha explicado que: «Estamos fortaleciendo a nuestras clases medias trabajadoras bajándoles los impuestos para profundizar en la justicia social de la Comunidad Valenciana».

El impuesto de sucesiones y donaciones se ha bonificado ya al 99% entre hijos, cónyuges y padres. Y, en este 2026, además, se aplicará otra bonificación del 25% entre hermanos y sobrinos, que llegará al 50% en 2027.

El Impuesto de Transmisiones patrimoniales (ITP) se ha reducido del 10% al 9%. Y el tipo super reducido para jóvenes menores de 35 años que compran su vivienda habitual ha bajado del 8% al 6% y, en Actos Jurídicos Documentados (AJD), el tipo general ha bajado del 1,5% al 1,4%.

En su intervención, como se ha dicho, Pérez Llorca ha puesto en valor el papel de AVE. de la que ha dicho que es «relevante en la sociedad valenciana y un buen ejemplo de liderazgo, constancia y compromiso con las distintas reivindicaciones de nuestra tierra, como la innovación empresarial, el Corredor Mediterráneo o la exigencia de un modelo de financiación justo autonómico».

Finalmente, ha explicado que el modelo de financiación presentado por el Gobierno de España «sigue siendo injusto» con la Comunidad Valenciana, por lo que ha anticipado que el Consell que él preside «no va a ceder al chantaje» que según ha explicado se les ha planteado. «Esta nueva propuesta propone seguir aportando menos a cada ciudadano de la Comunidad Valenciana que la media nacional». Y «no reconoce la infrafinanciación» de la Comunidad Valenciana.