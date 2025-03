Omar Montes desvela en ‘El Hormiguero’ el dineral que pierde tras cada concierto

El cantante Omar Montes ha vuelto a pasar por El Hormiguero, aunque esta vez no ha servido como imán para la audiencia y el programa de Pablo Motos ha perdido (eso sí, por la mínima) ante La Revuelta, algo que no pasaba desde hace semanas. El de Carabanchel ha acudido al plató para hablar de Oh baby, su nueva canción, que llega después de ocho meses de silencio musical, una parada obligatoria para el cantante, que confesó hace semanas que había tenido algunos problemas de salud, pero que ya está recuperado por completo para retomar su carrera y comenzar una nueva gira. Precisamente, sobre sus conciertos quiso hablar con el presentador, al que confesó el mayor secreto de un cantante.

Se trata de una gira muy importante para el madrileño, ya que con ella celebra una década en el mundo de la música, algo que no todos los artistas son capaces de conseguir, por eso será algo muy especial. «He decidido tirar la casa por la ventana, aunque no gane nada. He pagado más de 500.000 euros por el escenario de la nueva gira», ha confesado. Este astronómico precio que ha pagado (aunque conociendo a Omar Montes hay que pensar que podría ser mentira), se debe a que el escenario tiene tres alturas y en él recrea el paisaje de su barrio, Pan Bendito, del que presumen siempre que puede, aunque desde el año 2022 vive en una enorme mansión situada en Montepríncipe, una de las urbanizaciones más lujosas de Madrid, situada en la localidad de Boadilla del Monte.

«Igual te meto en un lío, pero quiero que pongas el nombre a la gira. Tú eres muy buen amigo y me gustaría que aportaras el nombre», le ha pedido Omar al presentador, que tras pensarlo un poco, ha lanzado la idea de Bendito Flow Tour, en referencia a Pan Bendito. Aunque al invitado le ha gustado mucho la idea, ha bromeado con el enorme coste que tiene esta gira, por eso ha lanzado nombres como «No veo un euro» o «No gano un pavo».

Para poner un ejemplo claro, recordó que el pasado 12 de octubre celebró un enorme concierto ante 12.000 personas en el Palacio Vistalegre, en Madrid. Pese a que llenó por completo el recinto, que se encuentra en la plaza de toros de Carabanchel, asegura que no ganó nada. Su Illuminaty Party, como lo llamó, era una especie de regalo para su público, por lo que lo realizó sin tener beneficio.

Para que los espectadores de El Hormiguero lo entendiesen, Omar ha recordado que un artista no solo debe preocuparse de cantar y de que se vendan las entradas, hay más detalles que dependen de él. Por ejemplo, también debe pagar el recinto en el que se celebra, los técnicos, el montaje y pagar a los artistas invitados (su caché, el traslado, las dietas y alojamiento). En definitiva, una serie de gastos que mucha gente no cuenta con ellos.

«Puedes tener pérdidas fácilmente de 20.000 euros y llenándolo, si no lo llenas, te pegas una buena hostia», ha confesado.