Nueve zapatos cerrados para el verano: frescura, comodidad y estilo en cada paso

No concibes un verano sin sandalias y tampoco quieres renunciar a poner las chanclas con tacón del verano. Con las vacaciones tan cerca, alternamos estos calzados con otros cerrados, que pueden servir tanto para ir a la oficina como para salir del ABC del calzado en verano. Este año, el calzado recupera el color, modelos icónicos y apuesta por la máxima seguridad. Y para que tengas en el radar todas estas tendencias, te compartimos los zapatos que están arrasando para que puedas crear looks bonitos y llamativos.

Zapatillas azules

El azul cielo se ha posicionado como el tono del verano y un parámetro a tener en cuenta si lo que buscamos son los zapatos cerrados del momento. Hoff propone, además, una zapatilla deportiva retro de inspiración running con cuerpo tejido artesanal para fomentar que el pie respire en estos momentos de ola de calor.

Bailarinas de rafia

Son la versión más abierta de este listado, pero una de las que más se puede ver desfilando por las calles. La rafia y el verano siempre han sido grandes compañeras y a este tándem se une también un toque de estilo y personalidad.

Bailarinas atadas

Y lo que más se está llevando este año, además de la tradicional bailarina de rafia, es su versión en rafia o crochet atadas al tobillo. Funcionales y estéticas, además de abrazar una cantidad de diseños sin igual.

Mule de tacón bajo

Calor y sofisticación van de la mano cuando hablamos de los mules de tacón bajo. Son cómodos y suponen un aprobado para los looks de oficina. En Hispanitas, incorporan también un diseño calado que aporta ligereza y sofisticación, ideal para que el pie pueda respirar en los looks de verano.

Zuecos

Temporada tras temporada, los zuecos se convierten en ese activo unisex en el que debes invertir para tener un zapato semicerrado en el armario. Su versatilidad es innegable porque van bien con un vestido, unos vaqueros, una falda e incluso con los pantalones capri que tanto han marcado su vuelta este año.

Cangrejeras con estilo

A medio camino entre cangrejeras y deportivas están las zapatillas de croquet. Hay tantos modelos como opciones y una de las que más nos ha llamado la atención de estos últimos meses es el híbrido que ha lanzado al mercado Prada. Fusiona la identidad de la marca con la necesidad de adaptarnos al verano de esta época del año.

Jelly shoes

Rescatan una tendencia de los 80 y los 90 y la convierten en un icono del street style. Las jelly shoes con su acabado en silicona permiten jugar con diferentes colores, incluso adquirir el rojo, que tanto se está llevando en las chanclas, para este estilo.

Cangrejeras

Hay zapatos que adquieren el relevo de otros en función de la temporada. Por ejemplo, las candeleras, cuando llega el buen tiempo, se convierten en los nuevos mocasines. Porque cuando elevas la sofisticación con materiales como el cuero, el resultado es un zapato fresco y versátil.

Zapatillas barefoot de colores

Las barefoot se han convertido en el gran descubrimiento dentro de las tendencias del calzado de este 2026. Son un calzado que imita al máximo la sensación de estar descalzo (como dice su nombre) y no renuncian al estilo (no a los colores), lo que ha hecho que se conviertan en nuestra opción para cerrar la lista.