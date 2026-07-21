Todo sobre Pedro Santos, el desconocido creador de ‘Viaje al centro de la tele’

RTVE ha presentado su programación oficial para este verano y en La 1 de Televisión Española van a llegar muchas novedades. Además del gran regreso de El Grand Prix de verano, la cadena ha comunicado que vuelve Viaje al centro de la tele. El formato, dirigido por Pedro Santos Movellán, es conocido por los espectadores debido a que muestra el gran archivo histórico de la cadena pública. Numerosas imágenes nos llevan al pasado y, a todos aquellos que lo vivieron, les permiten recordar cómo era aquella época. Un programa muy entrañable que cuenta con la voz en off de Santiago Segura. Pues, el actor es el que se encarga de narrar.

Pedro Santos Movellán es una de las mentes maestras que se encuentran tras este proyecto. Pero, ¿qué es lo que se sabe de él? Pues, ya avanzamos que el periodista, reportero y guionista cuenta con una gran trayectoria profesional a sus espaldas. Nacido el 9 de julio de 1964 en Madrid, el comunicador siempre tuvo claro que quería orientar su vida laboral al mundo de la información. Tras formarse académicamente en ello, comenzó a trabajar como locutor de Radio Vinilo en 1988.

La carrera profesional de Pedro Santos

Años posteriores, el madrileño comenzó a crear, dirigir y presentar varios programas en Onda Madrid. Asimismo, en su currículum figura el haber sido reportero, presentador y guionista de formatos destinados a City TV, Antena 3, Telemadrid, Telecinco y otros, pero no fue hasta 1990 que comenzó a labrar su historia con Televisión Española.

De esta manera, Pedro Santos Movellán ha formado parte del equipo de Mañanas de Primera, Entre tú y yo, Cine de barrio, La mañana de La 1, Corazón y +Gente, pero fue en el 2013 cuando un gran proyecto llegaría a su vida. Viaje al centro de la tele comenzó su andadura en la cadena y, desde entonces, se ha posicionado como un gran imbatible de La 1.

Desde este mes de julio, el programa ha regresado de la mano de nuevas entregas. Una temporada que promete no dejar indiferente a nadie. Asimismo, Pedro Santos Movellán también ha trabajado en España directo, Tesoros de la tele, La hora de La 1 y Mañaneros. Además, lejos de quedar aquí, ha continuado con su labor en la radio.

¿Cuándo se emite la nueva temporada de ‘Viaje al centro de la tele’?

TVE cumple 70 años y en la cadena lo están celebrando de la mano de nuevos contenidos. Viaje al centro de la tele vuelve a La 1 y lo hace de la mano de su nueva temporada. Así pues, los martes, miércoles y jueves habrá una nueva entrega en horario prime time (22:50 h, una hora antes en las Islas Canarias).