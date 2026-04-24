‘El Show de Bertín’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 24 de abril
Los invitados bomba de hoy
No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, El Show de Bertín se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa dando a Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Todo el equipo, capitaneado por Bertín Osborne, hace todo lo que está en su mano para contar con invitados de lujo para cada noche de los viernes. Algo que se ha convertido en todo un clásico para los andaluces. Debemos tener en cuenta que esta entrega no es una cualquiera, puesto que Sevilla se encuentra celebrando una de sus semanas más especiales, como es la de su Feria. De esta forma, hemos podido ver cómo numerosos rostros conocidos se han paseado por el Real, disfrutando del ambiente y de sus casetas. Así pues, en la entrega de este viernes 24 de abril, El Show de Bertín debía estar a la altura, por lo que ha querido contar con unas invitadas de lujo.
¿De quiénes se trata? De Carlota y Carmen, conocidas artísticamente como Las Carlotas. Estamos, indudablemente, ante dos referentes del cante por sevillanas, especialmente en formato femenino y a dúo. Por lo tanto, a lo largo de su paso por El Show de Bertín, las invitadas de la noche se animarán a recordar algunos de los tantos episodios vividos en su trayectoria profesional, especialmente aquellos que son poco conocidos. Un claro ejemplo es la etapa en la que Carlota se incorporó a un circo ambulante. Pero no todo queda ahí, puesto que también darán a conocer otras tantas anécdotas que tienen vinculación con un sinfín de figuras destacadas en el terreno artístico. De esta manera tan concreta, Las Carlotas brindarán a los espectadores la ocasión de conocerlas aún más, sobre todo a nivel personal.
Lejos de que todo quede ahí, en esta nueva entrega de El Show de Bertín que disfrutaremos este 24 de abril en Canal Sur Televisión, veremos una nueva mesa de colaboradores. En esta ocasión, abordarán no solamente el concepto de la amistad, sino también el de las relaciones personales. Así pues, y como no podía ser de otra forma, se generarán diversos puntos de vista entre los allí presentes.
Por si fuera poco, y en este contexto, el programa estrenará una sevillana en clave de humor que lleva por título Tú no eres mi amigo, compuesta tanto por Diego Benjumea como El Sevilla. Algo que, desde luego, no dejará indiferente a nadie, ni mucho menos. ¡Será uno de los momentazos de la noche!
Eso sí, esta entrega terminará con una propuesta lúdica que está perfectamente inspirada en el repertorio tradicional andaluz. De esta manera, tanto los colaboradores de El Show de Bertín como sus invitados tendrán la oportunidad de participar en una dinámica musical que está vinculada al género de las sevillanas. Así pues, reforzarán aún más si cabe ese vínculo que existe entre este espacio y la cultura popular de Andalucía.
No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín presentada por Bertín Osborne esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.
