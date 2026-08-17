No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, ya ha marcado un gran punto de inflexión en nuestras vidas, en muchos aspectos. Esta semana, en los nuevos capítulos de Valle Salvaje, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo Rosalía y Leonor conocen al hijo de Adriana, mientras que don Hernando se presenta al duque para hacerle reflexionar sobre la cesión del título. Braulio confirma a don Hernando que Manuela y Alejo se están acercando demasiado, mientras que Enriqueta hace una advertencia a José Luis. Todo ello mientras Petra, finalmente, confiesa toda la verdad. Esto es lo que veremos en las nuevas entregas de Valle Salvaje desde el lunes 17 de agosto (capítulo 466) y viernes 21 de agosto (capítulo 470).

Lunes 17 de agosto en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 466)

Rosalía y Leonor, finalmente, conocen al hijo de Adriana. Dámaso, por su parte, no tiene reparos a la hora de volver a amenazar a Mercedes y, a su vez, ordena a las parteras que preparen al bebé. Como no podía ser de otra forma, Petra se queda profundamente horrorizada al descubrir para qué lo quiere realmente. ¿Qué es lo que planea Dámaso, realmente?

Martes 18 de agosto en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 467)

Don Hernando no duda un solo segundo en presentarse ante el duque, y lo hace para hacerle reflexionar sobre la cesión del título. ¿Logrará convencerle a pesar de tener todo en contra? Bárbara y Luisa, por su parte, han tomado la firme decisión de contar a Rafael toda la verdad. En la Casa Pequeña, Dámaso no tiene reparos a la hora de aparecerse por allí y lo hace acompañado de Juan el de los obradores. Algo que provoca que Victoria esté contra las cuerdas.

Miércoles 19 de agosto en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 468)

Braulio confirma a don Hernando que Manuela y Alejo se están acercando demasiado. Es por eso que el marqués se ve obligado a tomar medidas para que no vuelva a repetirse lo que sucedió con Leonardo. Todo ello mientras Petra irrumpe ante Luisa y Bárbara con una confesión. ¿Por fin sabremos toda la verdad sobre el robo de bebés?

Jueves 20 de agosto en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 469)

Enriqueta lanza una advertencia a José Luis. ¿En qué consiste, exactamente? En que el hecho de que recupere el título no le va a librar de su deuda, ni mucho menos. Por si fuera poco, al comprender el peligro que representa Dámaso, Luisa y Bárbara se han visto obligadas a actuar. Para tratar de desenmascararlo, van a recurrir a las únicas dos personas que son capaces de detenerlo en estas circunstancias. ¿Aceptarán colaborar?

Viernes 21 de agosto en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 470)

En el momento más inesperado, todos los secretos terminan por salir a la luz. De esta forma, Pura y Petra terminan aceptando que su destino está sellado. Pero antes de que nadie pueda reaccionar, Rosalía no puede evitar romperse ante el duque, confesándole una verdad absolutamente devastadora. ¿Se atreverá a contarle que María es su hija?