Abascal: «Comprendo perfectamente el saludo de Dani Carvajal a Sánchez, yo ni le saludo»

Santiago Abascal, presidente de Vox, comenta en esta entrevista con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, una de las polémicas de la semana, el saludo de Dani Carvajal a Pedro Sánchez durante la recepción de la selección española en La Moncloa. Cree que el Gobierno «busca politizarlo todo», también el éxito del fútbol español.

PREGUNTA.- ¿Ha seguido la Eurocopa? ¿Ha estado atento a lo que ha pasado con nuestros campeones?

RESPUESTA.- Sí, lo he disfrutado mucho.

P.- ¿Y qué le parecía cuando los socialistas y comunistas decían que cada gol de Lamine Yamal era «un gol a la extremaderecha»?

R.- En primer lugar, he disfrutado mucho de ver a españoles de distinto color y procedencia unidos e integrados en un mismo equipo para defender los colores de España. Es un buen ejemplo de lo que nosotros defendemos. He llegado a leer mensajes en redes que decían que los de Vox estábamos rabiando porque un vasco había metido el gol, un jugador que además es de origen guineano… Pues resulta que un vasco preside Vox y el secretario general del partido es de procedencia guineana.

P.- Y no es blanco, precisamente…

R.- No, no, Ignacio Garriga es mulato. Buscan politizarlo todo, como Sánchez pretendió politizar la recepción de los jugadores y tuvo que llevarse a un montón de niños a que gritaran «¡presidente, presidente!» en un acto totalmente norcoreano para compensar las caras largas de los jugadores.

P.- ¿Qué opina del frío saludo de Dani Carvajal al presidente?

R.- Pues yo lo comprendo perfectamente. Tenga en cuenta que yo ni le saludo.

P.- ¿No saluda nunca a Sánchez?

R.- No, nunca. Quizá el día del debate.

P.- ¿Y él no le dice «hola, Santiago»?

R.- No, no hay mucha conversación.

P.-¿Qué le pareció entonces el saludo de Carvajal?

R.- Pues me parece normal. A la gente no se le puede hacer comulgar con ruedas de molino. No sé exactamente qué estaría pensando, quizá en su padre que es policía nacional… pero todo mi respeto para Dani Carvajal. No se puede obligar a nadie a saludar como no quiere. ¿O el consentimiento sólo es para los besos?

P.- A lo mejor quería que le besase la mano.

R.- O una inclinación de rodilla a su majestad Sánchez. Pero es curioso, porque han intentado decir que la selección representa una cosa y que no se parece nada a Vox y la ultraderecha… Pues oye, yo he celebrado mucho ver a todos estos chavales gritando: «¡Gibraltar español!». Eso me parece bien, porque Gibraltar es español.

P.- Hacía 40 años que nadie hablaba de reclamar la españolidad de una parte de España y llegan unos chavales y nos recuerdan que es la última colonia de Europa y que ese asunto sigue sin resolverse.

R.- O cuando le preguntan a Nico Williams qué le pediría al presidente del Gobierno y responde: «Que baje los impuestos». Pues estamos de acuerdo. Es muy penoso que lo politicen todo. Politizaron la victoria de las chicas y ahora la de los chicos. Les ha salido mal. Pero todo sirve para la autocracia, para este socialismo que quiere quitarnos las libertades, que pacta con los enemigos de España y que luego hace como que se alegra mucho con las victorias deportivas y las intenta utilizar de manera partidaria. Lo que pasa es que le sale mal.

P.- ¿Van a tomar algún tipo de medida política, local o internacional, para que se cumpla el mandato de la ONU y Gibraltar vuelva a manos españolas?

R.- Lo hemos hecho siempre, de muchas maneras. De hecho, a muy pocos metros en la entrada de la sede está uno de los bloques que trajimos de Gibraltar, de los que tiró Picardo para impedir faenar a los pescadores españoles. Y ésa es una espinita que tenemos en el corazón y que jamás dejaremos de reclamar. Un buen momento para negociar seriamente hubiera sido el Brexit. Lo que hay que hacer para que esto vuelva a manos españolas, a las que corresponde, es industrializar el Campo de Gibraltar, hacer que los españoles tengan futuro, que sea un sitio próspero, que no acaben laboralmente secuestrados por el régimen de Picardo. Y asumir que hay una frontera y, mientras no nos lo devuelvan, España tendrá que decidir cuáles son las condiciones de paso. Pero, antes de eso, hay que dar una salida a toda la gente que en estos momentos está trabajando en Gibraltar y que son españoles que entran y salen.

P.- Apenas 24 horas después del gélido saludo en Moncloa, El País puso a sus periodistas de investigación a indagar en el patrimonio de Dani Carvajal. Lo revelamos en OKDIARIO, ¿qué le parece?

R.- Que son una mafia. El miércoles, el presidente del Gobierno hablaba de líneas editoriales compradas y eso es una línea editorial comprada. Una línea editorial que sale, en defensa del autócrata, a perseguir a un español que saluda como le apetece y que tiene todo el derecho a hacerlo. Que por eso se inicie una investigación periodística para difamarle me parece de una gravedad extraordinaria que retrata perfectamente a Pedro Sánchez y que eleva a la víctima de esa investigación.