Unos padres piden disculpas por llevar a su hijo a Urgencias y nadie da crédito a la respuesta del médico

Ser padres no es fácil, especialmente cuando se trata de padres primerizos. A la mínima que a tu bebé o a tu hijo le pasa algo, dudas sobre cualquier enfermedad que pueda tener o no entiendes el porqué de esos síntomas. Lo más sensato suele ser acudir al médico y, aunque los centros ambulatorios y servicios de urgencias están más que saturados, es mejor ir a conocer la valoración de un profesional, antes que quedarse en casa y que el niño (vulnerable) pueda empeorar. Una idea que de forma evidente parece la correcta y que ha salido a defender un joven pediatra en redes.

Se llama @taumas_ en TikTok, trabaja en Urgencias y su vídeo sobre este tema ya suma más de 58.000 visualizaciones. Su testimonio ha calado porque no se anda con rodeos y habla con el corazón en la mano sobre el trabajo de los profesionales de la salud y cómo a veces se encuentra con personas que le pide perdón por haber ido a consulta. En concreto habla de unos padres que le llevaron a su hijo y le pidieron perdón por haber ido al médico, algo que el joven no entiende porqué sucede aunque puede intuir a que se deba el decir ese «perdón», teniendo en cuenta que otros muchos médicos suelen quejarse de ese servicio sanitario siempre saturado. No es que no lleven razón, pero en el caso de los pediatras y de los padres, este médico tiene claro que lo mejor es acudir siempre y con una explicación más que coherente, ha defendido su postura.

La respuesta de un médico a unos padres por acudir a urgencias

«El otro día en mi guardia de urgencias me dijeron algo que me enfadó muchísimo y fue: ‘Ay, perdón por haber venido’. ¿Cómo? ¡Jamás tienes que pedir perdón!”, cuenta este joven médico con una mezcla de sorpresa e indignación.

Esa frase se la dijo una pareja que llevó a su hijo a Urgencias sin saber muy bien si lo que le ocurría era grave. Y aunque muchos pensarían que era una visita innecesaria, él no lo vio así. Al contrario, lo que le molestó fue la culpa que sintieron esos padres por simplemente preocuparse por su hijo.

El miedo a molestar por si no era nada

En su reflexión, este pediatra deja claro que, aunque es cierto que a veces se hace un uso inadecuado del servicio de urgencias, eso no debería desanimar a los padres a acudir cuando tienen dudas reales:

«Nos quejaremos mucho cuando la gente utilice mal las urgencias y está bien que nos quejemos y está bien que expliquemos por qué hay cosas que se tienen que consultar directamente en el ambulatorio donde sea para que la gente lo utilice mejor y se utilicen mejor los recursos que hay. Pero si tú tienes dudas vas a venir».

Y va más allá, al lanzar una crítica (con respeto) hacia el comportamiento de algunos compañeros que usan las redes para quejarse de esas personas que saturan las urgencias. Según este joven pediatra, no es lo que él considera y más aún si tenemos en cuenta que hablamos de niños pequeños. Lo mejor es acudir al médico y no dudar, ya que no debemos tener miedo a que luego no sea nada.

De este modo, el mensaje central del vídeo no puede ser más claro: nadie debería sentirse mal por no saberlo todo. Mucho menos unos padres primerizos. Él lo dice así: “Yo te explicaré… pues esto es mejor que vayas al centro de salud. Y tú no te tienes que picar porque yo te lo explique. Pero no te tienes que sentir culpable porque a tu hijo le pase algo. Es tu primer hijo, claro que vienes, claro que vas a venir a consultar. ¡Claro!”.

Ir con miedo no es un delito

A lo largo del vídeo, el pediatra insiste en que sentir miedo es natural. Que él mismo lo tendría si estuviera en esa situación. Y que eso no convierte a nadie en una persona irresponsable:

“Normal que te dé miedo, a mí me daría miedo. Eso no quiere decir que la gente utilice mal las urgencias. Sí. Pero eso no quiere decir que tengas que pedir perdón por utilizarlas mal”.

La clave, según él, está en la actitud. No en la acción de acudir, sino en cómo se recibe la orientación después.

La única línea roja: ignorar al médico

Porque sí, también hay pacientes que no quieren escuchar. Y ahí es donde este pediatra sí marca un límite:

“Lo que sí me parece mal es que te explique las cosas y pienses: ‘Me da igual lo que digas porque voy a utilizarlas cómo me dé la gana’. Eso es egoísta. Pero que tú tengas dudas de si a tu hijo le pasa algo y vengas, pues muy bien. Para eso estoy”.

Con esta frase cierra su intervención. Serena, pero contundente. Porque como él mismo dice: para eso están. Para explicar, para calmar, para guiar. Y también, por qué no, para recordar que pedir ayuda nunca debería dar vergüenza.