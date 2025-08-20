Lo que debes hacer si tu bebé pierde peso en sus primeros días de vida: lo dice la Asociación Española de Pediatría

Los recién nacidos pueden hacer cosas que parecen increíbles, pero también hay otras que asustan a los padres. Por ejemplo, algunos entran en pánico cuando notan que su bebé empieza a perder peso.

Aunque pueda asustar, la realidad es que la pérdida de peso del bebé tras el parto es completamente normal. Eso es lo que afirma la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Aviso de los pediatras: qué hacer si el bebé recién nacido empieza a perder peso

Podemos creer que lo lógico es que un bebé recién nacido empiece a ganar peso al momento de nacer, ya que continúa su crecimiento y alimentación. Sin embargo, en los primeros tres a cinco días lo normal es lo contrario.

Según explican los pediatras, es un proceso fisiológico que forma parte del ajuste del bebé a su nueva vida fuera del útero. Normalmente, recuperan el peso del nacimiento de los siete a los 10 días, siempre que la lactancia se establezca correctamente.

En todo caso no debes preocuparte, ya que durante la estancia en el hospital los médicos y enfermeros van a vigilar muy de cerca tanto la instauración de la lactancia como el peso del recién nacido.

Una vez en casa, debes seguir el control. Por ello, la AEP recomienda visitar el centro de salud entre las 48 y las 72 horas después del alta. El pediatra aprovechará para valorar si todo va bien; sobre todo si el bebé ha perdido más del 7% de su peso al nacer.

El papel de las curvas de crecimiento en recién nacidos

Para hacer el seguimiento correcto del crecimiento del bebé, los profesionales utilizan las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas gráficas están adaptadas a lactantes que han recibido lactancia materna exclusiva o predominante durante los primeros cuatro meses de vida.

Esto es importante porque el patrón de ganancia de peso varía según el tipo de alimentación. Los bebés alimentados con fórmula suelen engordar más rápido que los que toman pecho.

Aun así debes saber que el peso no lo es todo. Los pediatras se fijan en otros indicadores para valorar el estado del bebé. Por ejemplo, la exploración física, su aspecto general, el desarrollo o el ritmo de las deposiciones y micciones.

Cuánto debe engordar un bebé en cada etapa: la guía de los pediatras

El peso del bebé es una fuente de preocupación para los padres, por lo que la AEP ha creado una guía básica con el ritmo de ganancia de peso más habitual durante los primeros meses.

De cero a seis semanas : engorda unos 20 gramos al día.

: engorda unos 20 gramos al día. Menos de cuatro meses : crece entre 100 y 200 gramos por semana.

: crece entre 100 y 200 gramos por semana. De cuatro a seis meses : aumenta de 80 a 150 gramos semanales.

: aumenta de 80 a 150 gramos semanales. De seis a 12 meses: sube entre 40 y 80 gramos por semana.

Como ves, las primeras semanas son las más delicadas pero superado el primer mes desde el parto, los controles de salud empiezan a espaciarse en el tiempo.

Por ello, la clave es hacer caso a los pediatras, fiarse de su criterio e intentar no obsesionarse con las cifras: cada bebé tiene un ritmo distinto y hay que valorar cada caso de forma individual.