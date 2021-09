Ser padres primerizos es algo que provoca incertidumbre y nerviosismo a la par que alegría e ilusión, dado que el bebé ocupa todas nuestras atenciones con besos y caricias pero a la vez, será evidente que querremos que esté siempre bien y que no se ponga enfermo, no llore o no pase hambre. Todo ello puede provocar cierto estrés por lo que debemos relajarnos, tomarnos la maternidad y paternidad como un aprendizaje constante y también como no, recurrir a estos consejos que ahora os ofrecemos, para padres primerizos.

Los mejores consejos para los padres primerizos

Muchos son los consejos que podemos llegar a recibir cuando nos convertimos en padres y madres. Desde la familia a los amigos, compañeros de trabajo o allegados, todo el mundo parece tener un consejo que es el mejor para poder asumir la paternidad y/o maternidad de la mejor manera, por lo que hemos resumido aquellos que más suelen darse pero también los que realmente os van a funcionar como padres primerizos.

Mantén la calma

El hecho de convertirte en padre te hará sentir bastante nervioso, pero al mismo tiempo, habrá muchas cosas positivas en tu vida después del nacimiento del bebé. Todos los días verá varios cambios interesantes en tu pequeño. Sin duda será más difícil durante el primer período. Tendrás que mantener la calma, ya que tendrás que cuidarte a ti y a tu bebé, ya que él te quiere mucho y necesita que su padre y su madre estén bien para poder cuidar de él correctamente.

Buena alimentación

La madre debe recuperarse del parto pero además en el caso de que haya decidido dar el pecho al bebé deberá cuidar su alimentación para ofrecer al pequeño leche de calidad y tener también energía para si misma, pero a su vez, el hombre también debe procurar una buena alimentación, sana y equilibrada. No solo para «apoyar» a su pareja sino también para estar sano él y garantizar que pueda cuidar y atender al pequeño.

Tu bebé no es como cualquier otro bebé

Cada uno de nosotros es único. Y tu bebé no es una excepción. Solo tú y tu pareja sabréis cuál es la mejor manera de tratar a vuestro pequeño. El niño no se comportará como os digan familiares y amigos o como está escrito y descrito en varios libros, ¡y esto es perfecto! Lo mejor que podéis hacer en esta situación es posponer todas las opiniones y lecturas y conocer a vuestro hijo. ¿Qué le gusta? ¿Qué lo hace reír? ¿Cómo hacer que se duerma? ¿Qué ruidos hace cuando tiene hambre, etc.? No es necesario seguir ciertas reglas abstractas. Escuchad a vuestro propio corazón y a vuestro bebé.

El embarazo y el cuidado del bebé son situaciones bastante difíciles.

Pero no tenéis por qué tener miedo. ¡A esto se le llama milagro! No hay que desanimarse por las dificultades, todos los padres tienen que lidiar con ellas.

Aprended a manejar con elegancia los consejos no deseados

A todos los padres les gusta hablar de sus hijos y todos tienen su propia opinión, por eso la comparten con los demás. Pero, si algo funciona para un niño, ¡no significa que funcione para todos! Podéis agradecer a la gente por el consejo y seguir vuestro camino. Porque solo vosotros sabéis lo que es mejor para vuestro hijo.

Tendréis que aprender a ser flexibles

Durante el primer año de vida del bebé, no pasará nada si papá y mamá duermen con él. Puede haber falta de sueño, falta de intimidad, etc…pero no hay que desesperarse porque todo acabará por resolverse y salir bien con el tiempo. A partir de los 3-4 meses, las cosas mejoran mucho con el bebé. Ya está hecho a los padres y viceversa de modo que podremos avanzar muchas situaciones y evitar otras.

Lo mejor que podéis ofrecer al bebé es amor

Aunque queramos que nuestro bebé tenga de todo y no le falte de nada, lo único que debemos procurar siempre es que se sienta querido. Si el bebé siente ese amor, será un bebé feliz porque en definitiva es tan pequeño que apenas necesita nada más que un buen cuidado y de nuevo, mucho amor.

Tenemos que apoyarnos unos a otros

Criar hijos es lo más difícil del mundo. Es fácil ponerse nervioso por las dificultades y la falta de sueño, de modo que tenemos que ayudarnos y apoyarnos como pareja y como padres primerizos. Dónde no llegue uno ahí estará el otro y viceversa.

Disfrutad del bebé

Por último, el mejor consejos para padres primerizos que os podemos dar es que disfrutéis del bebé todo lo que os sea posible porque a pesar de miedos, dudas, nervios o también situaciones en las que os sentiréis agotados, os daréis cuenta que este período dura muy poco y los niños crecen rápido en poco tiempo de modo que será bueno tener en cuenta el momento, estar presente y disfrutarlo al máximo.