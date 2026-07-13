Solomillo al whisky sevillano: receta tradicional con la auténtica salsa andaluza

Existen recetas que tienen el objetivo de condensar la esencia de una ciudad en un sólo plato, como es el caso del solomillo al whisky. Quien haya entrado en las tabernas de Sevilla probablemente lo haya visto emerger infinidad de veces en la mesa: medallones de solomillo, bien dorados, una salsa profundamente aromática, y una buena ración de patatas para acompañar. Es un plato que posee unos ingredientes humildes, pero una generosidad extrema en sus sabores.

A pesar de que su nombre nos pueda confundir, el whisky no será el que se imponga en el resultado final, ya que al cocinar el alcohol se evapora dejando espacio para la salsa del plato donde el ajo, el limón y la sopa forman un sabor muy característico.

No te pierdas este solomillo en salsa de la abuela, otra receta tradicional con una salsa irresistible.

Ingredientes

Un solomillo de cerdo de unos 600 gramos

Ocho dientes de ajo

100 mililitros de whisky,

Zumo de medio limón

200 mililitros de caldo de carne o de pollo

Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta negra recién molida.

Cómo hacer solomillo al whisky sevillano paso a paso

Empieza limpiando el solomillo si todavía conserva alguna membrana o exceso de grasa. Después córtalo en medallones de un grosor similar para que todos se cocinen al mismo tiempo. Salpimienta la carne y reserva unos minutos mientras calientas una sartén amplia con aceite de oliva. Incorpora los ajos pelados. Hay quien los deja enteros y quien prefiere aplastarlos ligeramente con la hoja del cuchillo para que liberen mejor su aroma. Ambas opciones funcionan muy bien. Cuando los ajos empiecen a tomar color, añade el solomillo. Basta con sellarlo durante uno o dos minutos por cada lado. Ese primer dorado resulta importante porque ayuda a mantener los jugos dentro de la carne. Llega entonces el momento del whisky. Viértelo con cuidado y deja que hierva unos minutos para que el alcohol desaparezca. Después incorpora el zumo de limón y el caldo caliente. Cocina el conjunto a fuego medio durante unos diez minutos. Si quieres una salsa algo más ligada, añade la harina de maíz previamente disuelta y remueve hasta que adquiera una textura suave y brillante. No necesita quedar demasiado espesa; lo ideal es que cubra la carne sin resultar pesada.

Trucos para que salga perfecto

Hay pequeños detalles que marcan una diferencia enorme.

El primero consiste en no cocinar demasiado el solomillo. Es una carne muy tierna y unos minutos de más bastan para que pierda parte de su jugosidad.

También merece la pena vigilar el ajo. Debe dorarse lentamente, nunca quemarse. Cuando adquiere un tono demasiado oscuro aporta un amargor que termina notándose en toda la salsa.

Variantes de la receta

Cada casa acaba introduciendo pequeños cambios. Algunas versiones incorporan perejil fresco al final, otras añaden una pizca de pimienta cayena para darle un punto picante y tampoco falta quien utiliza un chorrito extra de limón para reforzar el toque cítrico.

Si te gusta experimentar con otras preparaciones, puedes probar este solomillo de cerdo al horno, una alternativa perfecta para quienes prefieren cocinar sin estar pendientes de la sartén durante toda la elaboración.

También existe una versión más ligera utilizando otra carne blanca. El solomillo de pavo al horno ofrece un resultado muy sabroso y con un contenido graso inferior.

Con qué acompañar solomillo al whisky sevillano

Las patatas fritas caseras siguen siendo el acompañamiento por excelencia. Absorben parte de la salsa y completan un plato muy tradicional.

Quien prefiera una opción algo más ligera puede servirlo con arroz blanco, verduras salteadas o una ensalada sencilla. En cualquier caso, hay un elemento que nunca debería faltar: un buen trozo de pan. Es casi imposible resistirse a mojar cuando la salsa queda bien hecha.

Cómo conservar solomillo al whisky sevillano

En un recipiente hermético se conserva en el frigorífico un par de días o tres.

Congelarlo no es buena idea. El solomillo pierde parte de su jugosidad después de descongelarse y la salsa cambia ligeramente de consistencia.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos.

Porciones: 4 personas.

Información nutricional: aproximadamente 420 calorías por ración.

Tipo de cocina: andaluza tradicional.