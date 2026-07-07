Solomillo de cerdo en olla exprés: receta fácil, tierna y lista en pocos minutos

El solomillo de cerdo en olla exprés es una de esas recetas que resuelven una comida sin pasar media mañana en la cocina. La presión acorta la cocción y permite preparar una carne tierna en unos 25 minutos contando el sofrito y el reposo. El secreto está en sellar bien la pieza y no excederse con el tiempo. Si prefieres otras técnicas, el Solomillo de cerdo al horno de Karlos Arguiñano parte también de un buen dorado previo para conservar mejor la jugosidad.

Cómo hacer solomillo de cerdo en olla exprés

La receta parte de una idea sencilla: dorar la carne, preparar una base de verduras y terminar la cocción a presión. Así se consigue una salsa sabrosa sin tener la olla al fuego durante una hora. Entre las distintas Recetas de solomillo de cerdo, esta destaca por su rapidez y por lo fácil que resulta adaptarla con vino, setas o distintas especias.

Ingredientes para preparar solomillo de cerdo en olla exprés

800 g de solomillo de cerdo

Una cebolla

Dos dientes de ajo, una zanahoria

150 ml de vino blanco

200 ml de caldo de carne

Tres cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta.

Podemos añadir una hoja de laurel y una cucharadita de tomillo.

Tiempo de cocción del solomillo de cerdo en olla exprés

Una vez alcanzada la presión, bastan 8 minutos de cocción para un solomillo entero de tamaño medio. Después conviene retirar la olla del fuego y dejar que pierda presión de forma natural durante unos minutos. Si la pieza es muy gruesa, puede necesitar uno o dos minutos más.

Cómo hacer solomillo de cerdo en olla exprés paso a paso

Limpiamos el solomillo, retiramos la grasa visible y salpimentamos. Calentamos el aceite en la olla abierta y doramos la carne por todas sus caras. La retiramos. En la misma grasa pochamos la cebolla, el ajo y la zanahoria. Vertemos el vino y dejamos que hierva un par de minutos. Añadimos el caldo y devolvemos la carne a la olla. Cerramos, esperamos a que alcance presión y cocinamos ocho minutos. Abrimos cuando sea seguro, retiramos el solomillo y trituramos la salsa. Cortamos la carne en medallones y servimos.

Trucos para que el solomillo quede tierno y jugoso

No pinches la carne mientras la doras; utiliza unas pinzas. También conviene dejar el solomillo cinco minutos en reposo antes de cortarlo. El error más habitual es cocinarlo demasiado. Es una pieza magra y una presión prolongada puede dejarla seca.

Con qué acompañar el solomillo de cerdo en olla exprés

Patatas panaderas

Las patatas con cebolla combinan especialmente bien con la salsa. Conviene prepararlas aparte para controlar su textura.

Puré de patatas

Un puré cremoso recoge la salsa y convierte el solomillo en un plato más reconfortante.

Arroz blanco o basmati

Es la opción más sencilla para una comida rápida. El basmati aporta un aroma ligero sin tapar el sabor de la carne.

Verduras salteadas

Calabacín, pimiento y cebolla funcionan muy bien. De hecho, las verduras salteadas son un acompañamiento habitual en preparaciones rápidas de solomillo.

Variantes de la receta

Solomillo en olla exprés con vino blanco

Podemos aumentar ligeramente la cantidad de vino y dejarlo reducir bien antes de cerrar la olla. El resultado es una salsa más aromática.

Solomillo en olla exprés con cebolla

Utiliza dos o tres cebollas cortadas en juliana y cocínalas lentamente antes de añadir el líquido. Quedará una salsa más dulce.

Solomillo en olla exprés con champiñones

Añade 250 g de champiñones laminados al sofrito. Es mejor dorarlos primero para que pierdan parte de su agua.

Cómo conservar y recalentar el solomillo

Guardado en un recipiente hermético y refrigerado, puede conservarse entre dos y tres días. Lo mejor es mantener los medallones cubiertos con salsa. Para recalentarlos, utiliza fuego suave y evita que hiervan durante varios minutos.

Errores frecuentes al cocinar solomillo en olla exprés

El principal fallo es superar el tiempo de cocción. También conviene evitar añadir demasiado caldo, ya que la olla exprés pierde poco líquido. No dorar la carne es otro error frecuente: ese paso aporta color y un sabor más intenso a la salsa.

Preguntas frecuentes sobre el solomillo de cerdo en olla exprés

¿Cuánto tiempo necesita el solomillo en la olla exprés?

Un solomillo entero de tamaño medio necesita aproximadamente ocho minutos desde que la olla alcanza la presión.

¿Se puede congelar?

Sí. Es preferible congelarlo ya cortado y cubierto con su salsa. Puede conservarse alrededor de tres meses.

¿Qué parte del cerdo es mejor para esta receta?

El solomillo es la pieza indicada por su textura tierna y su bajo contenido graso.

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo total aproximado: 25 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: unas 1.450 kcal totales; aproximadamente 360 kcal por ración, sin guarnición

Tipo de cocina: Española

Tipo de comida: Plato principal