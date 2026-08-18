Bizcocho con cabello de ángel: receta esponjosa y llena de sabor

Hay bizcochos que se limitan a cumplir con el expediente del café de media tarde y otros que consiguen detener el reloj durante unos instantes. Introducir un ingrediente tradicional como la confitura de calabaza confitada en una masa de bizcocho esponjosa transforma por completo una merienda corriente en un auténtico acontecimiento de repostería casera. Al cortar el pastel, las hebras translúcidas del relleno asoman aportando una jugosidad sorprendente y un dulzor delicado que impregna cada miga sin empalagar, demostrando que los clásicos de siempre nunca pasan de moda cuando se ejecutan con mimo y buenos productos.

Ingredientes

250 gramos de harina de repostería

200 gramos de azúcar blanco

4 huevos camperos a temperatura ambiente

150 gramos de cabello de ángel de buena calidad

100 mililitros de aceite de girasol suave

100 mililitros de leche entera

1 sobre de levadura química en polvo (16 gramos)

La ralladura de un limón ecológico

Una pizca de sal y azúcar glas para decorar

Cómo hacer bizcocho con cabello de ángel paso a paso

Precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Preparar un molde rectangular untando mantequilla y espolvorearlo con harina para que el bizcocho salga bien una vez hecho. Batir los huevos junto con el azúcar en un bol de forma manual o eléctrica. Hay que conseguir una mezcla blanquecina, cremosa. Echar el aceite de girasol y la leche, además de la ralladura de limón. Mezclar todo bien. Tamizar la harina junto con la levadura química y la pizca de sal. Mezclar con el resto con movimientos envolventes. Verter la mitad de la masa en el molde preparado, poniendo pequeñas cucharadas de cabello de ángel por encima, y agregando el resto de masa. Alisar bien por encima. Hornear durante 40 minutos, comprobando el punto de cocción con un palillo, que debe salir seco. Dejar enfriar el bizcocho sobre una rejilla.

Trucos para que salga perfecto

El gran reto al trabajar con este relleno reside en evitar que el dulce se hunda por completo hasta el fondo del molde durante la cocción. Para conseguir que las hebras se distribuyan de forma equilibrada, puedes aprender algunos secretos útiles revisando una receta cabello de angel para entender mejor la consistencia del almíbar. Asimismo, dispensar el cabello de ángel en pequeños montoncitos mezclados ligeramente con una brocheta sobre la masa cruda ayuda a crear vetas interiores homogéneas sin apelmazar la miga esponjosa.

Variantes de la receta

La versatilidad de esta confitura permite jugar con la repostería tradicional de diversas maneras creativas. Quienes disfrutan con los dulces de sartén más típicos pueden atreverse con unas deliciosas orejas de fraile, donde el contraste crujiente de la masa fina con el relleno dulce resulta absolutamente irresistible.

Por otro lado, si prefieres formatos originales para sorprender a los invitados, existen opciones tan sorprendentes como una tortilla de cabello de angel, que reinterpreta el producto desde una óptica totalmente diferente.

Con qué acompañar bizcocho con cabello de ángel

Una porción generosa de este bizcocho pide una bebida caliente que equilibre su dulzor natural. Una taza de té negro humeante con un toque de leche o un café con leche templado encajan a la perfección en las tardes de otoño o invierno. Si se sirve como postre tras una comida especial, un hilo ligero de nata semimontada sin azúcar o unas gotitas de licor de anís al lado realzan notablemente sus matices cítricos.

Cómo conservar bizcocho con cabello de ángel

La presencia del cabello de ángel en la miga ayuda a retener la humedad durante varios días, manteniendo una textura tierna excepcional. Guárdalo bajo una campana de cristal o dentro de un recipiente hermético en un lugar fresco y seco, donde se conservará en perfecto estado hasta cuatro o cinco días sin perder su aroma característico ni resecarse.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 10 raciones generosas

Información nutricional: Aproximadamente 320 kilocalorías por ración

Tipo de cocina: Repostería tradicional casera española

Tipo de comida: Desayuno, merienda o dulce de sobremesa