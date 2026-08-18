Pollo teriyaki con verduras: receta fácil al estilo japonés

Hay combinaciones que atrapan el paladar desde el primer tenedor gracias al contraste exacto entre el azúcar y la sal, y el pollo teriyaki con verduras se lleva la palma sin discutir. Esta joya de la cocina nipona, marcada por una reducción brillante que carameliza sobre la carne, transforma unos tristes trozos de pechuga y unos vegetales mustios en un festival de matices. Prepararlo en casa no tiene misterio ni exige maestrías de chef asiático. Apenas requiere media hora, una sartén caliente y ganas de cenar algo rico, saludable y aromático sin manchar media cocina en el intento.

Ingredientes

500 gramos de pechuga o contramuslos de pollo deshuesados cortados en dados

1 pimiento rojo mediano cortado en tiras

1 brocheta de brócoli dividido en ramilletes pequeños

1 zanahoria mediana cortada en juliana fina

4 cucharadas de salsa de soja tradicional

2 cucharadas de mirin o vino blanco dulce

2 cucharadas de sake o agua

1 cucharada de azúcar moreno o miel

1 diente de ajo rallado y una cucharadita de jengibre fresco rallado

1 cucharadita de maicena disuelta en un chorrito de agua fría

Aceite de sésamo o de girasol y semillas de sésamo tostado para decorar

Cómo hacer pollo teriyaki con verduras paso a paso

Mezclar en un bol la soja, el mirin, el sake, el azúcar, el ajo y el jengibre hasta que el dulce se disuelva por completo, dejando esta salsa base a buen recaudo. Calentar un chorro de aceite en el wok a fuego alegre, echar los dados de pollo y dorarlos deprisa por fuera sin permitir que se queden secos por dentro. Sacar la carne a un plato y aprovechar el mismo jugo para saltear la zanahoria, el pimiento y el brócoli, buscando que queden crujientes al dente. Devolver el pollo con sus jugos a la sartén junto a las verduras, bajando el fuego para que todos los ingredientes se saluden y compartan sabores. Verter la mezcla líquida por encima y dejar que burbujee durante tres o cuatro minutos mientras el aroma invade toda la cocina. Añadir el toque de maicena con agua, remover con alegría y ver cómo la salsa espesa de golpe, adoptando ese brillo espejo que envuelve cada trozo antes de rematar con sésamo. Rectificar el punto final de sal.

Trucos para que salga perfecto

El único peligro real de esta receta es quemar el azúcar de la salsa si el fuego se desboca; vigilar la reducción es clave para evitar amargores. Si te gusta trastear con los fogones y quieres probar combinaciones rápidas parecidas, echa un ojo a unos noodles con pollo y verduras que siguen la misma filosofía del wok.

Cortar los vegetales en porciones idénticas también marca la diferencia, asegurando que el brócoli y la zanahoria lleguen a la mesa con el mismo punto de dureza exacta.

Variantes de la receta

La despensa manda. Si no tienes pimiento, vale un calabacín olvidado o unas judías verdes. Los entusiastas de la cocina de aprovechamiento suelen inspirarse con platos tan reconfortantes como un clásico pollo con guisantes que eleva lo cotidiano a otra categoría. Y si te sobra carne y buscas un formato de picoteo informal para el fin de semana, prueba a montar unas croquetas de pollo y verduras reutilizando los restos del día anterior con un resultado crujiente brutal.

Con qué acompañar pollo teriyaki con verduras

Un cuenco humeante de arroz basmati o jazmín recién hecho cumple esa misión a la perfección. Si buscas algo más ligero, una base de fideos de arroz o incluso unas rodajas de pepino aliñadas con vinagre de arroz para limpiar el paladar entre bocado y bocado funcionan de maravilla.

Cómo conservar pollo teriyaki con verduras

Lo ideal es devorarlo recién hecho, cuando el brócoli aún cruje y la salsa brilla con intensidad. Si sobra algo, mételo en un táper hermético a la nevera y aguanta perfecto un par de días. Para recalentarlo, usa una sartén con unas gotas de agua; el microondas tiende a ablandar demasiado los vegetales y arruina la gracia del plato.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 3 a 4 raciones

Información nutricional: Aproximadamente 340 kilocalorías por ración

Tipo de cocina: Japonesa casera / Asiática fácil

Tipo de comida: Almuerzo rápido o cena completa saludable