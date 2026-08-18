Un chef Michelin desvela el truco para que los muslos de pollo queden siempre jugosos: el sencillo paso antes de meterlos al horno

El sencillo paso de este chef con estrella Michelin para que los muslos de pollo queden siempre jugosos, este truco de este sencillo paso antes de meterlos en el horno te cambiará la manera de cocinar esta deliciosa carne. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestro día a día. Un plus de buenas sensaciones que puede convertirse en una receta de esas que realmente pueden ser claves.

Este pollo que se convierte en la carne más barata que buscamos, podría acabar siendo la mejor opción posible de una serie de cambios que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia destacada. Es hora de saber cómo hacer este delicioso pollo que parecerá sacado de un restaurante y lo hará de tal forma que nos hará conseguir un plus de buenas sensaciones. Un paso antes de poner en el horno antes de meter los muslos de pollo es algo esencial, por lo que quizás te costará menos de lo que parece disfrutar de estos increíbles muslos de pollo que quedarán de cine.

Este es el sencillo paso de los expertos antes de meterlos al horno

Meter los muslos de pollo en el horno es algo que podemos hacer incluso una vez por semana, cuando lo que necesitamos es empezar a pensar en una receta de esas que no nos ocupen mucho tiempo y que acaben siendo lo que nos afectará de lleno.

Con esta combinación básica de ingredientes y de mezclas de sencillos detalles que pueden convertirse en la mejor opción posible de una cocina que puede acabar siendo la que nos dará el plus de buenas sensaciones que necesitamos. En esencia estaremos ante una serie de cambios que pueden ser esenciales.

Mantener la materia prima de la mejor manera posible y tratarla como un chef profesional nos ayudará a hacer realidad este cambio que queremos visualizar. Un pollo más jugoso que acabe siendo un plato deseado.

Este tipo de recetas son las que nos ayudarán a descubrir la esencia de una carne blanca de lo más saludable que no debemos dejar escapar. En especial, cuando tenemos en mente un cambio de tendencia esencial, un pequeño gesto que será lo que nos dará el acabado que buscamos.

El truco de estrella Michelin para que los muslos de pollo queden siempre jugosos

Un chef con estrella Michelin puede ayudarnos a crear el plato de pollo que, sin duda alguna, se convertirá en la mejor opción posible para estos días. Un cambio de tendencia en la manera de crear platos excepcionales que pueden ser los que nos dará un toque extra de sabor.

Envolver primero la bandeja de los muslos con papel de aluminio y cocinarlos al vapor previamente, ayuda a que tengan una textura diferente. Más jugosa y de acuerdo con lo que necesitamos conseguir. Es hora de saber lo que conseguiremos con un gesto tan sencillo, te proponemos una receta de carne de esas que impresionan y se prepara muy fácilmente.

Ingredientes:

4 muslos de pollo

1 limón

Romero fresco

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación:

Prepara los muslos de pollo: lava y seca los muslos de pollo con papel de cocina. Retira cualquier exceso de grasa y piel suelta. Puedes dejar la piel o quitarla, según tus preferencias. Marinar los muslos de pollo: en un bol, exprime el zumo de medio limón y añade un chorro de aceite de oliva. Agrega sal, pimienta y algunas hojas de romero fresco picadas. Mezcla bien los ingredientes y sumerge los muslos de pollo en la mezcla. Deja marinar en la nevera durante al menos 30 minutos. Precalienta el horno: mientras los muslos de pollo están marinando, precalienta el horno a 200°C. Asa los muslos de pollo: coloca los muslos de pollo en una bandeja para horno y vierte encima el resto de la marinada. Corta el limón restante en rodajas y colócalo sobre los muslos de pollo. Añade unas ramitas de romero fresco para dar más aroma al plato. Hornea durante aproximadamente 30-40 minutos, o hasta que los muslos estén dorados y bien cocidos. Sirve y disfruta: una vez listos, retira los muslos de pollo del horno y deja reposar unos minutos antes de servir. Puedes acompañarlos con una ensalada fresca, arroz blanco o unas patatas asadas. ¡Y listo! Ya puedes disfrutar de unos deliciosos muslos de pollo asados con limón y romero.

Puedes acompañar estos muslos de pollo con unas patatas cocinadas también al horno o fritas, en una combinación ganadora que puede coronarse con un huevo frito y un buen pan de pueblo. Jugoso y delicioso podremos hacer realidad este plato sencillo y rápido que necesitamos descubrir.