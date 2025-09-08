Recetas fáciles

Arepas llaneras: receta típica venezolana paso a paso

Arepas
Arepas llaneras.
Arepas llaneras típicas de Venezuela, receta auténtica y fácil con mucho sabor.

En Venezuela, hablar de arepas es hablar de identidad. Cada región tiene su manera particular de prepararlas, y en los llanos la tradición manda: arepas grandes, gruesas, con el sabor a maíz bien marcado y, si se puede, cocidas al calor del budare o sobre las brasas de leña. Esa es la arepa llanera, sencilla pero sabrosa, perfecta para acompañar la jornada de campo o, por qué no, una buena comida casera un domingo.

Lo bonito de esta receta es que no requiere complicaciones. Con pocos ingredientes se logra una arepa que, al abrirla, guarda dentro la carne jugosa y el queso llanero, ese que se deshace y le da un sabor intenso y salado. Te voy a mostrar cómo hacerlas en casa, paso a paso.

Ingredientes (6 arepas medianas)

  • 2 tazas de harina de maíz precocida (blanca o amarilla).
  • 2 ½ tazas de agua tibia.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 1 chorrito de aceite o mantequilla (opcional).
  • 250 g de carne de vacuno (lomito, falda o la que tengas a mano).
  • 1 cebolla mediana.
  • 1 pimentón rojo.
  • 2 dientes de ajo.
  • Queso llanero (o el que consigas rallado).
  • Aceite para sofreír.Arepas

    • Preparación paso a paso

    1. Haciendo la masa
      Pon el agua en un bol, agrega la sal y un chorrito de aceite. Luego empieza a añadir la harina poco a poco, removiendo con la mano. Amasa hasta que quede suave y sin grumos. La textura ideal es firme pero manejable; si se te pega en las manos, agrégale más harina; si está muy dura, añade un poquito más de agua.
    2. Formando las arepas
      Divide la masa en seis porciones iguales, haz bolitas y aplástalas con la palma hasta que queden como discos gruesos de unos dos centímetros. No tengas miedo de que se vean robustas: así son las llaneras.
    3. Cocinarlas
      Calienta un budare o sartén de hierro. Coloca las arepas y deja que se doren por ambos lados, unos 7 minutos cada uno. Si quieres que queden más esponjosas por dentro, mételas luego al horno unos 10 minutos.
    4. El relleno
      Sofríe la cebolla, el pimentón y el ajo bien picados con un poco de aceite. Añade la carne ya cocida y desmechada, o si prefieres, ásala y córtala en tiras. Mézclala con el sofrito, ajusta la sal y listo.
    5. El gran final
      Abre las arepas con un cuchillo como si fueran bolsillos. Rellénalas con la carne y un buen puñado de queso llanero rallado. Si tienes aguacate, queda todavía mejor.

    Calorías aproximadas

    Harina de maíz: 860 kcal

    Aceite y mantequilla: 450 kcal

    Carne: 500 kcal

    Queso: 350 kcal

    Verduras: 80 kcal

    Total: unas 2.240 kcal por toda la receta.
    Si la divides en 6 arepas, cada una te aporta alrededor de 370 kcal.

    Las arepas llaneras no solo llenan el estómago, también tienen esa magia de los platos que conectan con la tierra y con la gente que los prepara. Hacerlas en casa es una manera de traer un pedacito del llano a la mesa, con el olor a maíz tostado y la satisfacción de partirlas con las manos para descubrir su relleno jugoso.

