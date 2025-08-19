Ni las patatas ni las aceitunas: el truco de Martín Berasategui para hacer la mejor ensaladilla rusa

Hay un truco que nos enseña Martín Berasategui que nos permitirá conseguir la mejor ensaladilla rusa posible. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Por lo que, habrá llegado el momento de preparar la receta por excelencia de la temporada, una buena opción que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Un truco como este, nos servirá para conseguir el mejor aliado de un plus de buenas sensaciones. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que descubramos una forma de preparar ensaladilla rusa que nos quedará de vicio.

Podremos hacernos con una mezcla increíble que acabará marcando una diferencia significativa en estos días en los que todo puede ser posible. Con ciertos detalles que acabarán marcando un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Esta receta parece sencilla, pero puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha que puede acabar dándonos un extra de buenas sensaciones. Martín Berasategui nos hará descubrir este tipo de elementos que pueden ser claves.

Ni las aceitunas, ni las patatas

Las patatas son un básico de la ensaladilla rusa, sin ellas es imposible que nos quede una buena ensaladilla. No nos sirven las congeladas, sino que deberemos empezar a probar un básico que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Sin duda alguna, hay algunos detalles que pueden acabar siendo lo que realmente nos haga descubrir lo mejor de un extra de buenas sensaciones que esta temporada hemos cocinado en numerosas ocasiones. Es importante dotarse de platos frescos en estos días.

Una ensaladilla rusa tan espectacular que parecerá hecha por este chef con varias Estrellas Michelin. Debemos empezar a prepararnos para dar un importante avance importante con una serie de detalles en los que todo puede acabar en un plato de esos que no recordaremos.

Es importante hacer una serie de procesos que serán claves y que sin duda alguna acabará marcando una diferencia importante en estos días. Martín Berasategui nos da el truco definitivo para crear la mejor ensaladilla rusa del mundo con ciertas novedades que serán esenciales. Este pequeño gesto cambiará por completo la forma de crear esta receta espectacular.

Este es el truco de Martín Berasategui para crear la mejor ensaladilla rusa

La manera en la que integra este cocinero el atún es la clave del éxito para conseguir una ensaladilla cremosa con un extra de sabor. Simplemente, deberemos mezclar el atún con la mayonesa. A la hora de crearla podemos conseguir un plus de sabor.

Te proponemos una receta espectacular de ensaladilla rusa, un buen básico que puede convertirse en la mejor opción posible. Esta mezcla es deliciosa y la podemos cocinar en un abrir y cerrar de ojos. Busca los ingredientes y cocina este plato de verano por excelencia.

Ingredientes:

4 patatas

2 zanahorias

1 lata de guisantes

1 lata de atún en aceite

4 huevos

Sal

Pimienta

200 gramos de mayonesa

Aceitunas para decorar

Preparación:

En primer lugar, pelamos las patatas y las zanahorias, y las cortamos en trozos pequeños. Ponemos a hervir agua con sal en una olla grande y añadimos las patatas y las zanahorias. Cocemos durante unos 20 minutos o hasta que estén tiernas. Mientras se cuecen las verduras, cocemos los huevos en otra olla con agua y sal durante 10 minutos. Una vez cocidos, los enfriamos bajo el grifo de agua fría y los pelamos. Escurrimos los guisantes y el atún en aceite. Reservamos. Una vez cocidas las patatas y las zanahorias, las escurrimos y las dejamos enfriar. En un bol grande, mezclamos las patatas y las zanahorias con los guisantes y el atún desmenuzado. Añadimos los huevos cocidos, previamente picados en trozos pequeños, a la mezcla. Reservamos un huevo para decorar la ensaladilla. Añadimos la mayonesa y mezclamos bien todos los ingredientes. Probamos la ensaladilla y rectificamos de sal y pimienta si es necesario. Se puede dar un toque de vinagre o de zumo de limón, al gusto. Para servir la tapa de ensaladilla rusa casera, la colocamos en una fuente y la decoramos con rodajas de huevo duro y aceitunas.

Puedes ponerle los ingredientes o el toque de personalización que necesitas. Con unas tiras de pimientos por encima, el resultado puede acabar siendo espectacular. Esta mezcla de sabores puede convertirse en el mejor aliado de una cena rápida deliciosa. Con un poco de jamón o de queso como tapa para empezar la velada o unos langostinos cocinados, podremos conseguir una cena perfecta en todos los sentidos. Cocinarás como un chef profesional en un abrir y cerrar de ojos.