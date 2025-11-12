Quiche Lorraine de Karlos Arguiñano: receta fácil y sabrosa paso a paso

La quiche lorraine es uno de esos platos que nunca fallan. Es sencilla, elegante y muy sabrosa. La base crujiente, el relleno cremoso y el aroma del bacón recién hecho forman una combinación difícil de superar. En esta versión inspirada en el estilo de Karlos Arguiñano te contamos cómo prepararla paso a paso, con trucos caseros que marcan la diferencia y sin complicaciones. Es perfecta para una comida familiar, una cena ligera o incluso para llevar a una reunión entre amigos. Además, se conserva bien y mejora con las horas, así que puedes dejarla lista con antelación.

Ingredientes (para un molde de 22 a 24 cm)

1 lámina de masa quebrada o brisa refrigerada

200 gramos de bacon o panceta en tiras

1 cebolla mediana picada muy fina

4 huevos grandes

250 mililitros de nata líquida para cocinar

100 mililitros de leche entera

120 a 150 gramos de queso rallado (gruyère o emmental)

1 cucharada de mostaza de Dijon (opcional, pero realza el sabor)

1 cucharada de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva

Una pizca de nuez moscada

Sal y pimienta negra molida

Para el molde:

Mantequilla y harina, o papel de horno

Para decorar (opcional):

Cebollino o perejil fresco picado

Modo de preparación

Preparar la base.

Engrasa el molde con mantequilla y espolvorea un poco de harina, o forra el fondo con papel de horno. Coloca la masa quebrada, ajusta bien los bordes y pincha la base con un tenedor. Recorta el exceso de masa y guarda el molde en la nevera unos diez minutos. Mientras tanto, precalienta el horno a 190 grados. Hornear en blanco.

Coloca sobre la masa un papel de horno y cubre con legumbres secas o bolitas de hornear para que no suba. Hornea unos 12 minutos, retira el peso y el papel, y deja que se dore ligeramente otros cinco minutos. Así evitarás que el fondo se humedezca después. Preparar el relleno.

En una sartén amplia, calienta la mantequilla con un chorrito de aceite. Añade el bacón y deja que se dore durante unos minutos. Si suelta demasiada grasa, retírala. Incorpora la cebolla picada, sazona con un poco de sal y cocina a fuego medio hasta que esté tierna y transparente. Retira del fuego y deja templar. Hacer la mezcla de huevos y nata.

En un bol grande bate los huevos junto con la nata y la leche. Agrega la mostaza, una pizca de nuez moscada, sal y pimienta al gusto. Añade la mayor parte del queso rallado y mezcla bien, reservando un poco para espolvorear antes de hornear. Montar la quiche.

Reparte el sofrito de bacón y cebolla sobre la base de masa ya horneada. Vierte por encima la mezcla de huevos y queso, procurando que se distribuya de forma uniforme. Espolvorea el queso reservado por encima. Hornear.

Introduce el molde en el horno a 180 grados y cocina durante unos 25 o 30 minutos, hasta que el relleno esté cuajado y la superficie se vea dorada. Si ves que se dora demasiado rápido, cubre con un poco de papel de aluminio en los últimos minutos. Dejar reposar y servir.

Saca la quiche del horno y deja que repose al menos diez minutos antes de desmoldarla. De este modo el relleno se asentará y quedará más fácil de cortar. Puedes servirla templada o a temperatura ambiente. Un poco de cebollino o perejil fresco le dará un toque de color y frescura.

Tiempo de preparación total: 50 minutos (15 min de preparación + 35 min de horneado)

Porciones: 6

Información nutricional (aproximada por receta completa): Calorías totales: 2.900–3.000 kcal



Tipo de cocina: Francesa / Europea

Tipo de comida: Plato principal o tarta salada

Consejos útiles

Para una base más firme, pinta la masa pre horneada con clara de huevo y hornea un par de minutos más.

Si prefieres una versión más ligera, sustituye parte de la nata por leche evaporada .

. También puedes variar el relleno : salmón con puerros, champiñones con espinacas o jamón y queso funcionan de maravilla.

: salmón con puerros, champiñones con espinacas o jamón y queso funcionan de maravilla. Si te gusta un sabor más intenso, mezcla el queso gruyère con un poco de parmesano.

Es un plato que invita a compartir, ideal para cualquier ocasión. Una receta fácil, práctica y con el sello del buen gusto de Arguiñano.