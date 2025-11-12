Tiempo de cocción del arroz en olla express: tipos y recomendaciones

Cocinar arroz parece fácil, pero lograr que quede en su punto exacto es todo un arte. Cada tipo de arroz tiene su propio carácter, y conocer sus tiempos de cocción marca la diferencia entre un plato suelto y aromático o una masa pegajosa. La olla express, también llamada olla a presión, es una aliada estupenda para quienes buscan ahorrar tiempo sin renunciar al sabor. Gracias a su sistema de cocción rápida, conserva los nutrientes y acorta el proceso, pero exige precisión: unos segundos de más pueden cambiar el resultado.

En las siguientes líneas te explicamos cómo preparar distintos tipos de arroz en olla express, qué proporciones usar y qué trucos te ayudarán a obtener siempre un resultado perfecto.

Ingredientes básicos

Los ingredientes varían según el tipo de arroz y la receta, pero la base es siempre parecida:

Una taza de arroz (blanco, integral, basmati o jazmín).

Dos tazas de agua o caldo.

Una cucharada de aceite o un trocito de mantequilla.

Sal al gusto.

Opcional: ajo, cebolla, verduras o especias.

Ten en cuenta que en la olla express se necesita un poco menos de líquido que en una olla normal, ya que la presión hace que se conserve más vapor. Una buena medida es usar una taza y tres cuartos de agua por cada taza de arroz.

Modo de preparación paso a paso

Prepara el arroz.

Lávalo con agua fría hasta que salga clara. Así eliminas el exceso de almidón y evitas que se apelmace. Escúrrelo bien antes de cocinar. Haz un sofrito ligero.

Pon la olla al fuego con el aceite o la mantequilla. Si lo prefieres, añade un poco de ajo o cebolla picada. Sofríe el arroz durante un par de minutos, removiendo con suavidad, hasta que los granos estén algo dorados. Este paso mejora el sabor y la textura. Incorpora el líquido y la sal.

Añade el agua o el caldo caliente, la sal y las especias que desees. Mezcla un instante para repartir el sabor. Cierra la olla.

Coloca la tapa y asegúrate de que esté bien sellada. Sube el fuego al máximo hasta que empiece a liberar vapor por la válvula. Cuenta el tiempo de cocción.

Cuando la válvula empiece a silbar de forma continua, baja el fuego a media potencia y empieza a contar: Arroz blanco: de 4 a 5 minutos.

Arroz basmati o jazmín: de 3 a 4 minutos.

Arroz integral: de 15 a 18 minutos.

Arroz redondo o para sushi: unos 5 minutos.

Es importante no sobrepasar estos tiempos para que el arroz conserve su textura.

Deja que la presión baje.

Apaga el fuego y deja reposar la olla unos cinco minutos antes de abrirla. Deja que el vapor salga poco a poco. No fuerces la válvula ni la tapa. Esponja y sirve.

Con un tenedor, separa los granos con suavidad. Si quieres, añade un chorrito de aceite de oliva o unas gotas de limón. Servirlo recién hecho es la mejor opción.

Consejos útiles

No llenes la olla más de la mitad ; el arroz se expande al cocinarse.

; el arroz se expande al cocinarse. Si te gusta más firme, usa un poco menos de agua; si prefieres una textura más blanda, añade unas cucharadas extra.

Para un toque especial, sustituye el agua por caldo y agrega hierbas aromáticas, cúrcuma o una hoja de laurel.

La olla a presión no solo ahorra tiempo, también conserva mejor el sabor y el aroma del grano. Con un poco de práctica, te será fácil ajustar las cantidades y personalizar la receta a tu gusto. Cocinar arroz dejará de ser un riesgo para convertirse en un acierto seguro.