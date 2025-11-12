Recetas fáciles

Judías verdes en olla express: tiempo de cocción ideal

Receta de judías verdes
judiás verdes olla express.
Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Judías verdes en olla express: tiempo justo para que queden tiernas y mantengan su color. Te dejamos aquí el paso a paso.

Las judías verdes son una de esas verduras que nunca deberían faltar en la cocina. Sencillas, ligeras y llenas de nutrientes, aportan una buena dosis de fibra, vitaminas y minerales, además de ser muy versátiles a la hora de preparar distintos platos. Se pueden servir como guarnición, como base de un guiso o incluso como protagonista de una ensalada templada.

Cuando el tiempo escasea, la olla express se convierte en una gran aliada. Permite cocinar las judías verdes en pocos minutos, conservando su sabor y la mayor parte de sus propiedades. Sin embargo, el secreto está en dar con el punto justo de cocción: ni demasiado duras ni tan blandas que pierdan su color y textura. A continuación te contamos cómo prepararlas paso a paso y cuál es el tiempo ideal para que queden perfectas.

Ingredientes

Para cuatro raciones aproximadamente, necesitarás:

  • 500 gramos de judías verdes frescas, planas o redondas
  • 1 patata mediana (opcional, da cuerpo al plato)
  • 1 zanahoria (aporta color y un toque dulce)
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Agua, la suficiente para cubrir las verduras sin sobrepasar el límite de seguridad de la ollaRecetas judías verdes

    • Si te apetece añadir un punto de aroma, puedes incorporar una hoja de laurel o una pizca de pimentón dulce. También quedan muy bien con un chorrito de vino blanco, sobre todo si las vas a servir con carne o pescado.

    Modo de preparación paso a paso

    1. Preparar las judías verdes
      Lava las judías bajo el grifo para eliminar cualquier resto de tierra. Corta los extremos y trocéalas en piezas de unos cuatro o cinco centímetros. Este tamaño ayuda a que se cocinen de manera uniforme y resulten más agradables al comer.
    2. Pelar y cortar las demás verduras
      Pela la patata y la zanahoria, y córtalas en trozos medianos. Si quieres potenciar el sabor, sofríe el diente de ajo en el aceite dentro de la olla durante un minuto, sin dejar que se queme. El aroma que desprende servirá de base para el resto del plato.
    3. Introducir los ingredientes en la olla
      Añade las judías, la patata y la zanahoria. Cubre con agua hasta apenas rebasar las verduras, agrega la sal y cierra la olla asegurándote de que la válvula está bien colocada.
    4. Cocinar a presión
      Pon la olla a fuego alto hasta que empiece a liberar vapor. En ese momento, baja la intensidad del fuego a media y cuenta el tiempo según la textura que prefieras:
      • Para unas judías verdes tiernas: tres minutos
      • Para un resultado más blando: cinco minutos

    Si las judías son muy finas, con dos o tres minutos bastará; si son más gruesas, pueden necesitar hasta seis.

    Enfriar y servir

    Una vez terminado el tiempo, aparta la olla del fuego y deja que pierda presión antes de abrirla. Comprueba la textura: deben estar tiernas, con un color verde intenso y un sabor suave.

    Puedes servirlas directamente con un chorrito de aceite de oliva crudo, o saltearlas unos instantes con ajo picado y taquitos de jamón para darles un toque más tradicional.

    Tener a mano una receta así simplifica el día a día y demuestra que comer bien no tiene por qué requerir mucho tiempo. Basta con elegir buenos ingredientes, controlar los tiempos y dejar que la olla haga su trabajo. Con este método, las judías verdes quedan siempre en su punto: tiernas, aromáticas y listas para disfrutar.

    Información suplementaria

    • Tiempo de preparación: 30 minutos (10 min de preparación + 20 min de cocción)

    • Porciones: 2–3

    • Información nutricional (aproximada por receta completa):

      • Calorías totales: 280–300 kcal

      • Calorías por porción: 100–150 kcal

    • Tipo de cocina: Mediterránea / Casera

    • Tipo de comida: Guarnición o plato principal ligero

