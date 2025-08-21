Recetas con miso: las 5 mejores formas de cocinar al estilo japonés en casa

La primera vez que pruebas el miso es difícil olvidarlo. Ese sabor profundo, entre salado y ligeramente dulce, tiene algo que engancha. Se llama umami, la famosa “quinta esencia del sabor” que los japoneses han sabido aprovechar como nadie. Y aunque aquí solemos asociarlo a la clásica sopa de miso, la verdad es que esta pasta fermentada da muchísimo juego en la cocina casera.

Si te apetece darle un aire japonés a tus platos sin complicarte demasiado, el miso puede ser tu mejor aliado. Vamos a descubrir qué es, por qué es tan especial y cómo usarlo en recetas fáciles que puedes preparar en casa.

Qué es el miso y su historia

El miso es, básicamente, una pasta hecha a partir de soja fermentada con sal y, a menudo, arroz o cebada. Su origen en Japón se remonta a más de mil años, cuando surgió como un método ingenioso de conservar la soja y, de paso, enriquecerla en sabor y nutrientes.

No todo el miso sabe igual:

El shiro miso (blanco) es suave, delicado y hasta un poquito dulce.

El aka miso (rojo) tiene más carácter, con un punto salado e intenso.

También existe el miso mixto, que combina lo mejor de los dos mundos.