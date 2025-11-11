Cómo cocer patatas en olla express: tiempos y trucos paso a paso

Cocer patatas parece una tarea sencilla, pero conseguir que queden en su punto, sin que se deshagan ni se queden duras, tiene su arte. La olla express es una gran aliada cuando queremos ahorrar tiempo en la cocina sin renunciar al sabor ni a la textura. Gracias a la presión del vapor, las patatas se cocinan de forma uniforme y rápida, conservando mejor sus nutrientes. En esta receta te explico cómo cocer patatas en olla express paso a paso, con los tiempos justos y algunos trucos para que el resultado sea perfecto.

Ingredientes

Para cuatro personas:

1 kilo de patatas medianas (mejor si son variedades para cocer, como Monalisa o Kennebec)

Agua suficiente para cubrir las patatas hasta la mitad

1 cucharadita de sal por cada litro de agua

1 hoja de laurel (opcional)

Un chorrito de vinagre o unas gotas de limón (opcional, ayuda a que las patatas mantengan su color claro)

Modo de preparación

Selecciona y limpia las patatas

Escoge patatas de tamaño similar para que se cuezan por igual. Lávalas bien bajo el grifo, eliminando toda la tierra. Puedes cocerlas con o sin piel, según el uso que vayas a darles. Con piel: mantienen mejor los nutrientes y no se deshacen, ideales para ensaladas.

Sin piel: más prácticas si las vas a usar en puré o como guarnición. Prepara la olla

Coloca las patatas dentro de la olla express. Añade agua hasta cubrirlas por la mitad y agrega la sal. Si te gusta, añade también una hoja de laurel para dar un aroma suave. Cierra y cuece

Tapa la olla y comprueba que la válvula esté bien colocada. Ponla al fuego fuerte hasta que empiece a salir vapor o escuches el silbido característico. En ese momento, baja el fuego a intensidad media y cuenta el tiempo según el tamaño y tipo de patata: Patatas enteras medianas: de 7 a 9 minutos.

Patatas cortadas en trozos grandes: de 5 a 6 minutos.

Patatas pequeñas o en trozos pequeños: de 3 a 4 minutos.

Estos tiempos son orientativos, ya que cada olla y cada variedad de patata pueden variar ligeramente. Deja salir la presión y comprueba la cocción

Cuando haya pasado el tiempo, apaga el fuego y deja que la olla pierda presión poco a poco. Si tienes prisa, puedes colocarla bajo un chorro de agua fría o liberar el vapor con cuidado siguiendo las indicaciones del fabricante. Abre la tapa con precaución y pincha una patata con un tenedor. Si entra con facilidad pero sin romperla, está lista. Si notas que le falta un poco, vuelve a tapar la olla y deja cocer uno o dos minutos más sin presión. Escurre y enfría

Si las necesitas para una ensalada o un plato frío, pásalas por agua fría nada más sacarlas para detener la cocción y mantener la firmeza. Si las vas a usar calientes, escúrrelas y déjalas reposar unos minutos para que terminen de secarse.

Consejos y trucos

Añadir la sal al final ayuda a que las patatas no se ablanden demasiado.

ayuda a que las patatas no se ablanden demasiado. Si las cueces con piel, pínchalas con un tenedor antes de cerrar la olla para evitar que revienten.

No las peles antes de tiempo si no las vas a cocinar enseguida, ya que se oxidan con rapidez.

Guarda el agua de cocción: contiene almidón y puede servirte para sopas o salsas ligeras.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 a 30 minutos

Porciones: 4 raciones (aproximadamente 250 g por persona)

Información nutricional (aproximada por receta completa): Calorías totales: 700 kcal Calorías por porción: 175 kcal Grasas: 0,3 g Hidratos de carbono: 160 g Proteínas: 14 g Fibra: 13 g

Tipo de cocina: Tradicional / Española

Tipo de comida: Guarnición, base para ensaladas o platos principales

Con un poco de atención y estos pequeños trucos, obtendrás siempre un resultado uniforme, natural y lleno de sabor.