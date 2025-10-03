Receta de panellets caseros: la guía definitiva y variantes fáciles

Los panellets de boniato es un dulce típico que conmemora la llegada del otoño y de su festividad estrella, el día de Todos los Santos. En estas fechas es cuando se cocinan una serie de postres que hacen honor a los tiempos que están por llegar, una celebración que se realizaba después de la cosecha de la almendra. Con este fruto seco como base, la almendra, se cocinan infinidad de recetas que tienen su inicio cronológico en el otoño.

Unida al boniato, esta patata dulce tan apreciada en la cocina, conseguiremos crear unas pequeñas bolitas fáciles de preparar y deliciosas. Toma nota de cómo se cocinan unos tradicionales panellets de boniato.

En Cataluña, Aragón y otras regiones, son los protagonistas de la castañada, junto con las castañas asadas y los boniatos. Lo bonito de estos dulces es que, aunque tienen siglos de historia, siguen estando presentes en nuestras mesas año tras año.

La Receta Tradicional de Panellets Caseros (Base)

La receta de siempre es sencilla, pero el secreto está en elegir almendra de calidad y no tener prisa en el amasado. Así conseguirás esa textura tierna que tanto gusta.

Ingredientes básicos:

250 g de almendra molida

200 g de azúcar glas

1 huevo (la yema para la masa, la clara para pincelar)

Ralladura de limón al gusto

Cómo hacerlos paso a paso:

Mezcla la almendra y el azúcar hasta que se integren bien. Añade la yema de huevo y, si quieres, un poco de ralladura de limón. Amasa hasta que quede uniforme. Deja reposar en la nevera un par de horas. Este paso ayuda a que la masa coja cuerpo. Haz bolitas pequeñas con las manos. Si los quieres de piñones, pasa cada bolita por clara de huevo y cúbrelas con piñones presionando un poco para que se peguen. Hornea a 180 ºC unos 10-12 minutos, vigilando de cerca: deben quedar dorados, pero no secos.

Con esta base puedes preparar la mayoría de variantes.

Panellets de Café: El Sabor Intenso que Despertará tus Sentidos

Para los amantes del café, esta versión es un acierto seguro. Basta con añadir café soluble a la masa para darle ese sabor potente que combina genial con la almendra. Perfectos para tomar a media tarde junto con… sí, otro café.

Mira aquí la receta completa: Receta de panellets de café

Panellets de Zanahoria y Coco: Una Opción Diferente y Deliciosa

¿Quieres sorprender? Los panellets de zanahoria y coco son originales, coloridos y con un punto más ligero. La zanahoria cocida aporta jugosidad y dulzor natural, mientras que el coco le da frescura. Una combinación que engancha y que gusta incluso a los que no son muy de postres.

Aquí la receta paso a paso: Receta de panellets de zanahoria y coco

Panellets de Chocolate: Los Favoritos de los Más Golosos

El chocolate siempre gana, y en los panellets no iba a ser diferente. Puedes mezclarlos con cacao puro en polvo o bañarlos directamente en chocolate fundido. Crujientes por fuera, cremosos por dentro… ¡una perdición para golosos!

Descubre cómo se hacen: Receta de panellets de chocolate

Receta de panellets con clara de huevo

Si tienes claras de huevo que te han sobrado de otra receta, aprovéchalas para hacer una versión más ligera de los panellets.

Conclusión

Lo mejor es que puedes dejar volar la imaginación: hacerlos pequeños, grandes, mezclados con otros frutos secos… lo que quieras. Y, como suelen desaparecer rápido de la bandeja, el consejo es claro: prepara el doble de lo que tenías pensado.