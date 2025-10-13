Los panellets caseros son un plato dulce que contiene pequeños bocados, deliciosos para ser consumidos como desayuno, merienda o durante cualquier hora del día. Existen diversos gustos de panellets, todos ellos de preparación sencilla, pero que requieren una anticipación de dos días para su elaboración; esto es debido a que ganan mucho sabor y consistencia de un día para otro.

En Cataluña, no puede faltar una bandeja de estos bocaditos en la mesa durante la castañada, la celebración más típica de finales de octubre y principios de noviembre. Aunque existen muchas versiones, los panellets con patata son los más clásicos: suaves, dulces y con ese sabor a almendra que enamora a todos. A continuación, te cuento cómo prepararlos paso a paso para que te queden perfectos, igual que los de una pastelería.

Ingredientes necesarios

250 g de almendra molida

200 g de azúcar

150 g de patata cocida (sin piel)

Ralladura de limón (opcional)

1 huevo (para barnizar)

Piñones, almendras, coco rallado o cacao (para decorar al gusto)

La patata es el ingrediente que marca la diferencia. Aporta una textura tierna y ligera a la masa, sin restar dulzura ni sabor. Aunque hay quienes prefieren hacerlos con boniato, la receta más auténtica de los panellets catalanes se elabora con patata blanca cocida.

Preparación paso a paso

Cuece la patata. Pela y corta la patata en trozos pequeños. Cuécela en agua con una pizca de sal hasta que esté bien blanda. Escúrrela y deja que se enfríe por completo. Haz el puré y mezcla. Tritura la patata con un tenedor y añádele el azúcar y la almendra molida. Remueve bien hasta conseguir una masa uniforme. Si te apetece, puedes añadir un poco de ralladura de limón para darle un toque aromático. Deja reposar la masa. Cubre la mezcla con film transparente y déjala en la nevera al menos una hora. Esto ayuda a que coja consistencia y sea más fácil de trabajar. Forma los panellets. Haz bolitas pequeñas con las manos y colócalas sobre una bandeja forrada con papel de horno. Decora. Reboza las bolitas en piñones, coco o almendra troceada. Si usas piñones, presiona un poco para que se queden bien pegados. Barniza. Bate el huevo y pinta los panellets con una brocha para que al hornearlos queden brillantes. Hornea. Precalienta el horno a 200 °C y hornea durante unos 12 o 15 minutos, hasta que estén ligeramente dorados.

Variantes y consejos

De chocolate: añade una cucharada de cacao en polvo a la masa.

De coco: sustituye parte de la almendra molida por coco rallado y espolvorea más coco por encima.

y espolvorea más coco por encima. Versión ligera: puedes reducir el azúcar o usar edulcorante natural.

Si quieres que queden bien tiernos, no los hornees demasiado: la clave está en un dorado suave y una textura blanda en el interior .

. Cuando se enfríen, guárdalos en una caja metálica o hermética; así conservarán su frescura durante varios días.

Tiempo de preparación: 25 minutos

Tiempo de cocción: 12-15 minutos

Porciones: 25 unidades (aprox.)

Información nutricional: 90 kcal por panellet

Tipo de cocina: Catalana / Tradicional

Tipo de comida: Postre o dulce típico