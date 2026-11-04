Pocas cosas anuncian tanto la llegada del frío como el olor a castañas asadas. Durante los últimos meses del año, los puestos callejeros de castañeros vuelven a muchas ciudades y pueblos de España, y en muchas casas se mantiene la tradición de asarlas en fiestas como el Magosto en Galicia o la Castanyada en Cataluña. Hoy, gracias a la freidora de aire, es posible preparar este clásico en casa en pocos minutos, sin humo y con un resultado excelente. Te explicamos cómo hacer castañas asadas en freidora de aire paso a paso.

Por qué asar castañas en la freidora de aire

Existen muchas formas de asar castañas: en una sartén agujereada, en el horno tradicional o en el microondas. La freidora de aire se ha convertido en una de las opciones favoritas porque es rápida, no necesita aceite y consigue un asado uniforme gracias al aire caliente que circula alrededor de las castañas. En unos 15 minutos están listas, con la piel tostada y el interior tierno.

Las castañas son un fruto seco muy especial. A diferencia de las nueces o las almendras, tienen poca grasa y mucho almidón, lo que las convierte en un alimento con un alto valor energético. Además, aportan fibra, minerales y algo de vitamina C, aunque parte de esta se pierde con el calor al asarlas.

Ficha técnica de las castañas asadas en freidora de aire

Tiempo de preparación: 10 minutos (más 30 minutos de remojo opcional)

Tiempo de cocción: 15 minutos por tanda

Raciones: 4 personas

Dificultad: fácil

Ingredientes para las castañas asadas en freidora de aire

500 gramos de castañas

Agua para el remojo

Sal gruesa (opcional)

Cómo hacer castañas asadas en freidora de aire paso a paso

Elige y lava las castañas. Descarta las que tengan agujeros, moho o estén blandas. Lávalas bien con agua fría. Déjalas en remojo. Sumérgelas en agua durante unos 30 minutos. Este paso es opcional, pero ayuda a que queden más jugosas por dentro y sean más fáciles de pelar. Haz un corte en la piel. Con un cuchillo afilado, haz un corte en forma de cruz o una raja horizontal en la parte abombada de cada castaña, atravesando la cáscara sin llegar a cortar mucho la carne. Es imprescindible para que no exploten con el calor. Sécalas y colócalas en la cesta. Escúrrelas, sécalas con un paño y repártelas en la cesta de la freidora en una sola capa, con el corte hacia arriba. Si tienes muchas, hazlas por tandas. Si lo deseas, añade un poco de sal gruesa. Ásalas. Cocínalas a 200 °C durante unos 15 minutos, sacudiendo la cesta cada 5 minutos para que se asen de forma uniforme. Estarán listas cuando la cáscara se abra por el corte y el interior esté tierno. Envuélvelas en un paño. Nada más sacarlas, envuélvelas en un paño de cocina limpio durante unos 5 minutos. El vapor ayuda a que la piel interior se desprenda con facilidad. Pélalas y sirve. Pélalas aún templadas, porque cuando se enfrían cuesta más quitarles la piel. Sírvelas calientes.

Trucos para que las castañas asadas queden perfectas

El corte es el paso más importante. Si te lo saltas, la presión del vapor que se forma dentro puede hacer que las castañas estallen en la freidora. Hazlo en la parte más abombada y con cuidado, porque la cáscara es dura y el cuchillo puede resbalar.

No llenes demasiado la cesta: las castañas deben estar en una sola capa para que el aire caliente circule bien. El tiempo puede variar según el tamaño de las castañas y el modelo de freidora (por ejemplo, así quedan las castañas en air fryer Cosori), así que prueba una antes de sacar toda la tanda. Si están duras por dentro, déjalas unos minutos más.

Cómo aprovechar las castañas asadas

Además de comerlas solas, recién hechas, las castañas asadas son muy versátiles en la cocina. Puedes usarlas para preparar purés y cremas, como guarnición de carnes de caza o asados, en rellenos o para dar un toque especial a postres y bizcochos. Para completar una merienda de otoño, acompáñalas de unas manzanas asadas en freidora de aire o de un buen chocolate a la taza.