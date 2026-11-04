Cómo asar castañas en sartén: receta fácil en 20 minutos

Con la llegada del otoño, las castañas se convierten en un ingrediente clave en la cocina. Las castañas asadas en sartén son una de las formas más sencillas y rápidas de prepararlas sin necesidad de horno: en unos 20 o 25 minutos las tienes listas.

El proceso es directo y permite disfrutar de este fruto seco en su punto óptimo, ideal para saborear en los días fríos.

Ingredientes necesarios para asar castañas en sartén

Para llevar a cabo esta receta, los ingredientes son mínimos, pero puedes añadir algunos opcionales para variar el sabor:

1 kilo de castañas.

Ingredientes opcionales: 15 gramos de mantequilla, 10 ml de agua, sal gruesa, 1 cucharada de anís en polvo (opcional).

Materiales necesarios

Sartén de fondo grueso o sartén castañera (con agujeros).

Cuchillo afilado para hacer cortes en las castañas.

Paño limpio para cubrir las castañas al final de la cocción.

Cómo seleccionar y preparar las castañas

Selecciona las castañas: escoge castañas de tamaño uniforme, preferiblemente grandes y sin cortes. Evita las que estén agujereadas o planas, ya que suelen tener menos pulpa. Límpialas y haz el corte: antes de empezar, lava y seca bien las castañas. Haz un corte profundo en cada una para evitar que exploten durante el asado. Puedes hacerlo en forma de cruz en el centro de la castaña o en uno de los laterales. Precalienta la sartén: coloca la sartén a fuego medio-alto y deja que se caliente antes de añadir las castañas.

Cómo asar castañas en la sartén paso a paso

Asar castañas en sartén requiere atención al tiempo y movimiento constante para que se asen uniformemente.

Añade las castañas a la sartén: cuando la sartén esté caliente, introduce las castañas y reduce el fuego a nivel medio. Esto ayuda a que las castañas se cocinen de manera uniforme sin quemarse. Mueve la sartén regularmente: hazlo cada dos o tres minutos para evitar que se quemen. También puedes girar las castañas con ayuda de unas pinzas de cocina, lo que asegura un tostado homogéneo. Tiempo de cocción: el tiempo estimado para asar castañas en sartén es de 20 a 25 minutos. A lo largo del proceso, vigila que no se quemen. La piel debe tostarse y la pulpa debe adquirir una textura blanda y agradable. Castañas en sartén con agua y sal (opcional): si prefieres un toque salado, añade una pequeña cantidad de agua (2-3 cucharadas) y un puñado de sal gruesa a la sartén mientras se cocinan las castañas. Reposo: pasado el tiempo de cocción, retira la sartén del fuego y cubre las castañas con un paño limpio durante unos minutos. Esto facilita que se enfríen y ayuda a que la cáscara se despegue con mayor facilidad.

Sartén castañera o sartén normal: cuál usar y otros consejos

Una sartén especial para castañas (castañera), con agujeros en la base, facilita que el calor se distribuya mejor y da un tostado más homogéneo. Si no tienes una, puedes usar una sartén tradicional, preferiblemente con tapa.

Para un toque distintivo, añade una pequeña cantidad de mantequilla en la sartén hacia el final del proceso. La mantequilla se derrite y cubre las castañas, proporcionando un ligero brillo y una capa de sabor adicional.

Las castañas sobrantes puedes aprovecharlas en otras recetas, como ensaladas, salsas para carnes o incluso en postres.

Si prefieres otras formas de prepararlas, también puedes asar las castañas en el horno, en el microondas o en la freidora de aire.

Beneficios de las castañas para la salud y su valor nutricional

Las castañas son uno de los frutos secos con menor contenido calórico y pueden consumirse sin problemas en cantidades moderadas.

Además, son ricas en minerales esenciales, como potasio y hierro, y contienen vitaminas del grupo B, que contribuyen al bienestar general del organismo.

Las castañas son un alimento versátil que puede incorporarse en recetas saladas y dulces. Al asarlas en casa, se obtiene un sabor natural, sin necesidad de añadir aditivos.