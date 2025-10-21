Recetas fáciles

Castañas en air fryer Cosori: cómo conseguir el punto perfecto sin complicaciones

Castañas asadas
castañas asadas freidora de aire.
Aprende a preparar castañas en la air fryer Cosori: rápidas, crujientes por fuera y tiernas por dentro. Te dejamos aquí el paso a paso.

El otoño tiene su propio olor, y sin duda uno de los más reconfortantes es el de las castañas asadas. Ese aroma dulce y tostado que llena la casa trae recuerdos de tardes frías, de manos calentitas y de meriendas con familia o amigos. Antes, preparar castañas requería horno o sartén, pero hoy la air fryer Cosori nos facilita la vida. Con ella puedes lograr unas castañas doradas por fuera, tiernas por dentro y con un sabor delicioso, sin esfuerzo y sin ensuciar apenas nada.

Ingredientes

  • 500 g de castañas frescas
  • Agua (para remojarlas)
  • Sal (opcional, para realzar el sabor)

    • Preparación paso a paso

    1. Escoge las castañas:
      Elige las que estén firmes y pesen al tacto. Evita las que tengan agujeros o zonas blandas. Las mejores son las de tamaño mediano, porque se cocinan de forma más uniforme.Castañas
    2. Hazles un corte:
      Con un cuchillo bien afilado, marca una cruz en la parte más abombada de cada castaña. Este paso es esencial: así evitarás que revienten y luego podrás pelarlas con facilidad.
    3. Déjalas en remojo:
      Coloca las castañas en un bol con agua caliente y déjalas unos 10 o 15 minutos. Esto ablanda la piel y ayuda a que después se desprenda sin esfuerzo.
    4. Prepara la freidora de aire:
      Seca bien las castañas con un paño limpio y colócalas en la cesta de tu Cosori Air Fryer. Intenta que queden en una sola capa, sin amontonarlas. Si haces mucha cantidad, cocínalas en dos tandas.
    5. Programa la cocción:
      Ajusta la temperatura a 200 °C y cocina entre 12 y 15 minutos. Agita la cesta a mitad del tiempo para que se tuesten por igual. Sabrás que están listas cuando la cáscara se abra y el interior tenga un tono dorado.
    6. Deja que reposen:
      Una vez cocinadas, envuélvelas en un paño limpio durante unos minutos. El vapor hará que la piel se desprenda fácilmente. Luego pélalas cuando aún estén templadas: es el momento perfecto.
    7. Sirve y disfruta:
      Puedes comerlas tal cual o añadirles un toque de sal fina. Si prefieres un punto dulce, prueba con un poco de miel o canela. Son una delicia recién hechas, todavía calientes.

    Consejos prácticos

    • No olvides el corte: es la clave para evitar que las castañas exploten.
    • Ajusta el tiempo: si las prefieres más crujientes, déjalas un par de minutos más.
    • Acompaña con algo caliente: un café, un chocolate o incluso un vino dulce realzan su sabor otoñal.
    • Conservación: guárdalas peladas en un recipiente hermético; se mantienen tiernas hasta tres días en la nevera.

    Tiempo de preparación: 25 minutos

    Porciones: Para 4 personas

    Tipo de cocina: Casera / de temporada

    Tipo de comida: Snack o postre tradicional

    Información nutricional (por porción):
    • Calorías: 210 kcal
    • Proteínas: 3 g
    • Grasas: 2 g
    • Carbohidratos: 45 g

