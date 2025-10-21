Castañas en air fryer Cosori: cómo conseguir el punto perfecto sin complicaciones
Aprende a preparar castañas en la air fryer Cosori: rápidas, crujientes por fuera y tiernas por dentro. Te dejamos aquí el paso a paso.
Receta de Arguiñano para asar castañas
Castañas asadas al horno
Asar castañas en freidora de aire
El otoño tiene su propio olor, y sin duda uno de los más reconfortantes es el de las castañas asadas. Ese aroma dulce y tostado que llena la casa trae recuerdos de tardes frías, de manos calentitas y de meriendas con familia o amigos. Antes, preparar castañas requería horno o sartén, pero hoy la air fryer Cosori nos facilita la vida. Con ella puedes lograr unas castañas doradas por fuera, tiernas por dentro y con un sabor delicioso, sin esfuerzo y sin ensuciar apenas nada.
Ingredientes
Preparación paso a paso
- Escoge las castañas:
Elige las que estén firmes y pesen al tacto. Evita las que tengan agujeros o zonas blandas. Las mejores son las de tamaño mediano, porque se cocinan de forma más uniforme.
- Hazles un corte:
Con un cuchillo bien afilado, marca una cruz en la parte más abombada de cada castaña. Este paso es esencial: así evitarás que revienten y luego podrás pelarlas con facilidad.
- Déjalas en remojo:
Coloca las castañas en un bol con agua caliente y déjalas unos 10 o 15 minutos. Esto ablanda la piel y ayuda a que después se desprenda sin esfuerzo.
- Prepara la freidora de aire:
Seca bien las castañas con un paño limpio y colócalas en la cesta de tu Cosori Air Fryer. Intenta que queden en una sola capa, sin amontonarlas. Si haces mucha cantidad, cocínalas en dos tandas.
- Programa la cocción:
Ajusta la temperatura a 200 °C y cocina entre 12 y 15 minutos. Agita la cesta a mitad del tiempo para que se tuesten por igual. Sabrás que están listas cuando la cáscara se abra y el interior tenga un tono dorado.
- Deja que reposen:
Una vez cocinadas, envuélvelas en un paño limpio durante unos minutos. El vapor hará que la piel se desprenda fácilmente. Luego pélalas cuando aún estén templadas: es el momento perfecto.
- Sirve y disfruta:
Puedes comerlas tal cual o añadirles un toque de sal fina. Si prefieres un punto dulce, prueba con un poco de miel o canela. Son una delicia recién hechas, todavía calientes.
Consejos prácticos
- No olvides el corte: es la clave para evitar que las castañas exploten.
- Ajusta el tiempo: si las prefieres más crujientes, déjalas un par de minutos más.
- Acompaña con algo caliente: un café, un chocolate o incluso un vino dulce realzan su sabor otoñal.
- Conservación: guárdalas peladas en un recipiente hermético; se mantienen tiernas hasta tres días en la nevera.
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: Para 4 personas
Tipo de cocina: Casera / de temporada
Tipo de comida: Snack o postre tradicional
Información nutricional (por porción):
• Calorías: 210 kcal
• Proteínas: 3 g
• Grasas: 2 g
• Carbohidratos: 45 g