Castañas en air fryer Cosori: cómo conseguir el punto perfecto sin complicaciones

El otoño tiene su propio olor, y sin duda uno de los más reconfortantes es el de las castañas asadas. Ese aroma dulce y tostado que llena la casa trae recuerdos de tardes frías, de manos calentitas y de meriendas con familia o amigos. Antes, preparar castañas requería horno o sartén, pero hoy la air fryer Cosori nos facilita la vida. Con ella puedes lograr unas castañas doradas por fuera, tiernas por dentro y con un sabor delicioso, sin esfuerzo y sin ensuciar apenas nada.

Ingredientes

500 g de castañas frescas

Agua (para remojarlas)

Sal (opcional, para realzar el sabor)

Preparación paso a paso

Escoge las castañas:

Elige las que estén firmes y pesen al tacto. Evita las que tengan agujeros o zonas blandas. Las mejores son las de tamaño mediano, porque se cocinan de forma más uniforme. Hazles un corte:

Con un cuchillo bien afilado, marca una cruz en la parte más abombada de cada castaña. Este paso es esencial: así evitarás que revienten y luego podrás pelarlas con facilidad. Déjalas en remojo:

Coloca las castañas en un bol con agua caliente y déjalas unos 10 o 15 minutos. Esto ablanda la piel y ayuda a que después se desprenda sin esfuerzo. Prepara la freidora de aire:

Seca bien las castañas con un paño limpio y colócalas en la cesta de tu Cosori Air Fryer. Intenta que queden en una sola capa, sin amontonarlas. Si haces mucha cantidad, cocínalas en dos tandas. Programa la cocción:

Ajusta la temperatura a 200 °C y cocina entre 12 y 15 minutos. Agita la cesta a mitad del tiempo para que se tuesten por igual. Sabrás que están listas cuando la cáscara se abra y el interior tenga un tono dorado. Deja que reposen:

Una vez cocinadas, envuélvelas en un paño limpio durante unos minutos. El vapor hará que la piel se desprenda fácilmente. Luego pélalas cuando aún estén templadas: es el momento perfecto. Sirve y disfruta:

Puedes comerlas tal cual o añadirles un toque de sal fina. Si prefieres un punto dulce, prueba con un poco de miel o canela. Son una delicia recién hechas, todavía calientes.

Consejos prácticos

No olvides el corte: es la clave para evitar que las castañas exploten.

Ajusta el tiempo : si las prefieres más crujientes, déjalas un par de minutos más.

: si las prefieres más crujientes, déjalas un par de minutos más. Acompaña con algo caliente: un café, un chocolate o incluso un vino dulce realzan su sabor otoñal.

Conservación: guárdalas peladas en un recipiente hermético; se mantienen tiernas hasta tres días en la nevera.

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: Para 4 personas

Tipo de cocina: Casera / de temporada

Tipo de comida: Snack o postre tradicional

Información nutricional (por porción):

• Calorías: 210 kcal

• Proteínas: 3 g

• Grasas: 2 g

• Carbohidratos: 45 g