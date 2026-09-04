Hacienda y Moeve se reúnen de urgencia para arreglar un fallo que ha dejado sin ayudas al 10% de los transportistas

Miles de transportistas profesionales todavía no han recibido las ayudas acumuladas durante seis meses recogidas en el Real Decreto-Ley 7/2026, aprobado en marzo con el objetivo de mitigar el fuerte impacto de los costes energéticos en el sector del transporte por carretera.

Según ha podido confirmar OKDIARIO, un 10% de los conductores no ha ingresado las bonificaciones por un fallo de Moeve que, actualmente, está intentando solucionar urgentemente junto al Ministerio de Hacienda.

Fuentes conocedoras de la situación han detallado a este medio que la compañía se ha reunido en varias ocasiones con el departamento que lidera Arcadi España para desbloquear este problema que está lastrando la economía de miles de transportistas.

Las mismas voces aseguran que la entidad puso en marcha un cambio en su sistema operativo a finales del año pasado y que esta renovación interna habría interferido en la correcta tramitación de los descuentos. Tanto es así, que muchos clientes y socios de la gasolinera llevan sin recibir las devoluciones correspondientes por el gasóleo profesional desde el pasado mes de octubre de 2025.

La petrolera habría registrado a la hora de la facturación numerosas duplicidades en los expedientes de sus clientes, perdiendo así el conteo real del repostaje acumulado por cada transportista.

Por el momento la entidad no ha anunciado en qué fecha está previsto que sus consumidores afectados comiencen a recibir los ingresos. Según los datos oficiales facilitados por el Ministerio de Hacienda a la patronal de los transportistas por carretera, de los vehículos acogidos al sistema de gasóleo profesional -sector que engloba a los camiones de más de 7,5 toneladas de combustible diésel, autobuses y taxis-, el 91% restante de las ayudas de 20 céntimos por litro, ya han sido plenamente aprobadas.

Un retraso caro para los transportistas

Una vez que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) da el visto bueno a la ayuda, el plazo medio para el abono efectivo es de tan solo 10 días, una transferencia que realiza el propio Banco de España de forma directa en la cuenta bancaria del transportista.

En aquellos casos en los que la ayuda aparezca como aprobada pero el transportista no haya recibido el cobro, la patronal de transporte (FENADISMER) ya ha advertido de que podría deberse a alguna incidencia tributaria particular del propio transportista.

La gestión de esta línea de ayudas, pese a ser presumida y celebrada por el Ejecutivo central, está resultando algo más lenta de lo que se esperaba condenando a miles de profesionales, en muchos casos autónomos, a adelantar de su bolsillo unos costes disparados.

Los estrictos requisitos de control establecidos por la Comisión Europea en el marco temporal de ayudas aprobado en junio, además, ayudaron a torpedear las previsiones oficiales. Por ahora la Administración estima que la mayor parte de estos fondos directos serán liberados y abonados a los transportistas a lo largo de este mes de septiembre.

En cualquier caso, por si el retraso de las bonificaciones fuese poco, los transportistas han exigido al Gobierno esta misma semana una «intervención e inspección urgente» de numerosas gasolineras que, ya iniciado septiembre, no han estado aplicando la rebaja fiscal obligatoria al diésel. De hecho, han acusado a las compañías de «quedarse este descuento en sus márgenes de beneficio» cuando la rebaja debería amortiguar el fortísimo repunte del crudo.