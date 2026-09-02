Los transportistas acusan a las gasolineras de quedarse el descuento del diésel del Gobierno para ganar más dinero

Los transportistas han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez una «intervención e inspección urgente» de numerosas gasolineras que, ya iniciado septiembre, no han estado aplicando la rebaja fiscal obligatoria al diésel. De hecho, han acusado a las compañías de «quedarse este descuento en sus márgenes de beneficio» cuando la rebaja debería amortiguar el fortísimo repunte del crudo.

Concretamente, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) ha denunciado públicamente la «alarmante situación detectada» desde primera hora de la mañana del pasado martes «en una gran parte de la red de estaciones de servicio de todo el país».

Tras una monitorización de los precios, la Federación pudo comprobar que numerosas gasolineras no habían trasladado al precio final del diésel la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro contemplada en el segundo Paquete de ayudas aprobado por el Real Decreto-ley 18/2026.

Fuentes del sector consultadas por OKDIARIO han asegurado que en otras energéticas el descuento sólo ha alcanzado «los 10 o 12 céntimos», incumpliendo también la normativa.

«Picaresca» y «falta de transparencia»

La activación de esta rebaja máxima en el diésel es obligatoria y responde de forma directa a la cláusula de salvaguarda recogida en la normativa, tras haberse superado los umbrales de inflación interanual.

Sin embargo, la patronal denuncia que «la picaresca y la falta de transparencia de muchos operadores minoristas» están provocando que este descuento fiscal en lugar de aliviar el bolsillo de los consumidores y del sector profesional asfixiado por los costes, sólo enriquezca a las gasolineras.

«Para los profesionales del transporte por carretera, este incumplimiento agrava de forma crítica la situación de incertidumbre», han lamentado desde Fenadismer.

Recuerdan, en este punto, que la inestabilidad del sistema variable de ayudas provoca que el colectivo de transportistas acogidos al gasóleo profesional sufra este mes un drástico recorte en sus bonificaciones directas, que caen a tan solo 5 céntimos por litro en septiembre debido a los complejos mecanismos de cálculo mensuales.

Además, cabe recordar que muchos de ellos llevan casi un año sufriendo demoras en las bonificaciones del gasóleo profesional por una falta de coordinación entre el Ejecutivo y empresas como Moeve.

«Si a esta merma de las ayudas directas de la patronal se le suma que las estaciones de servicio absorben de forma ilícita la bajada fiscal del diésel general, el sector queda en una posición de total indefensión y con unos costes de explotación completamente inasumibles», han recordado desde la patronal.

Inspección e intervención «urgente»

Ante la gravedad de los hechos constatados, Fenadismer ha exigido formalmente al Gobierno «una intervención e inspección urgente a través del Ministerio para la Transición Ecológica» de Sara Aagesen, con el fin de auditar los surtidores de forma inmediata, así como la actuación directa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En este sentido, apuntan que el organismo debería «abrir expedientes sancionadores de forma ejemplarizante» a todas aquellas estaciones de servicio que hayan alterado o inflado artificialmente sus tarifas en las últimas 24 horas para absorber el impacto del descuento fiscal.

Con todo ello, la patronal de transportistas ha advertido de que continuará recopilando datos de precios a lo largo de toda la semana y que no descarta emprender medidas legales colectivas si las autoridades no corrigen de inmediato este «intolerable atropello a la economía de los transportistas» y de los ciudadanos.