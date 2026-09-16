Juan-Galo Macià, presidente de Engel & Völkers, desvela dónde invertir en viviendas de lujo: «Marbella tiene valor ‘lifestyle’ y financiero»

El mapa del lujo inmobiliario cambia con una velocidad cada vez más precaria. Donde antes la cartera inmobiliaria de los grandes inversionistas se regía por puntos muy específicos del calendario, hoy se extiende hacia lugares cada vez más impredecibles dentro de nuestras fronteras. Y aunque los motivos son muchos y variados, la pregunta que todo el que quiere adquirir una vivienda de lujo como inversión siempre es la misma: ¿dónde es más rentable invertir en ladrillo de lujo hoy en día en España? Juan-Galo Macià, presidente de Engel & Völkers Iberia y Sudamérica, y Bernd Dellwig, director general de ventas de Engel & Völkers Marbella, responden a estas preguntas.

El sur, las islas y las grandes capitales

Donde el lujo se estableció como un gran potencial en las viviendas de lujo fue, indudablemente, en el sur. Juan-Galo Macià señala que las comunidades autónomas donde el mercado de las viviendas de lujo está más asentado «son Andalucía y Baleares». Es ahí donde la proyección histórica y los gustos de las fortunas internacionales han señalado desde hace décadas, incluso siglos. Pero a estos lugares más vacacionales se están empezando a unir a la lista de los puntos de inversión, puntos con una creciente economía.

Entran en el listado grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia; «por su combinación de accesibilidad, calidad de vida y potencial de crecimiento junto a la Costa Blanca, destacan especialmente la Costa del Sol, con Marbella y su entorno como referentes del lujo internacional, y Baleares». Quien se ve atraído a las propiedades en estos destinos son «los compradores europeos tradicionales, especialmente británicos, alemanes, franceses, neerlandeses y escandinavos, con fuerte presencia en mercados de costa e islas». Como novedad, Juan-Galo Macià destaca el crecimiento del comprador estadounidense en mercados como Madrid y Marbella, donde gana visibilidad y refuerza el carácter global de estos destinos.

El caso Marbella

Quien pensaba que Marbella «había pasado de moda» debería apuntar que este lugar está volviendo a entrar en una nueva «época dorada». En junio de este año, los datos del Market Report 2026 elaborado por DM Properties Knight Frank reflejaron que el precio medio de la vivienda de lujo en la zona ha superado los 4.400 euros por metro cuadrado, registrando incrementos anuales superiores al 7% y unos precios de récord en sus registros de ventas.

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La inversión de grandes marcas también siguió esta tendencia por apostar por la Costa del Sol y, concretamente, Marbella. Y el ejemplo más plausible es la proliferación de proyectos de branded residences en la zona. «Marbella atrae cada vez más proyectos vinculados a marcas internacionalmente reconocidas del sector del lujo, moda y hospitalidad. El atractivo reside en que la propiedad no se comercializa simplemente como un apartamento o villa: puede ofrecer reconocimiento de marca, servicios tipo hotel, estándares de diseño, dotaciones y gestión profesional», subraya Bernd Dellwig.

Invertir en el lujo de vivir

El experto señala que uno de los motivos principales que han traído de vuelta al comprador de lujo a Marbella es la escasez de terrenos de primera categoría: «Es probablemente el factor más importante. Las mejores ubicaciones, especialmente la Milla de Oro, Sierra Blanca y las zonas de playa consolidadas, tienen muy poco terreno edificable disponible. Esto crea una barrera natural a la nueva oferta y respalda los valores cuando la demanda aumenta».

Tal atractivo ha conseguido desdibujar el clásico perfil de lujo europeo que mencionaba anteriormente Juan-Galo Macià. «Marbella no depende de una nacionalidad ni de una economía única. La demanda procede del norte de Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Oriente Medio y otros centros de riqueza internacional. Esta diversificación hace que el mercado sea más resiliente y proporciona a los promotores acceso a un grupo muy amplio de potenciales compradores», apunta el experto.

Este tipo de comprador viene principalmente porque Marbella, a diferencia del resto de lugares, no se posiciona como una inversión meramente centrada en el activo financiero. Sino que es el conjunto de lifestyle de lujo el que ha posicionado a este lugar como una «región-destino de lujo». Todo gracias a que «Marbella combina clima mediterráneo, playas, campos de golf, restaurantes, colegios internacionales, sanidad de calidad, seguridad, náutica y hospitalidad de cinco estrellas. Esto confiere a la propiedad de lujo tanto utilidad lifestyle como valor financiero, una combinación atractiva para inversores adinerados.

Un estilo de vida que ya no se limita al verano. «Un cambio estructural importante es el crecimiento de personas que tratan a Marbella como una base residencial a largo plazo. Esto amplía la demanda desde compradores de vacaciones estacionales a residentes permanentes, jubilados, empresarios y familias adineradas con movilidad internacional».