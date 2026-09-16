Se insta a poner un tarro con posos de café usados en la nevera: para qué sirve y por qué piden ponerlo

Después de preparar café de cualquier variedad de filtrado, ya sea desde una máquina de espresso tradicional hasta la moka italiana, los posos de café suelen acabar en la basura por una incorrecta limpieza del utensilio de cocina. Por puro desconocimiento, la mayoría de los españoles ignoran que pueden reutilizarse en determinadas tareas domésticas.

Entre ellas, una de las más conocidas y utilizadas por la minoría es dejar en el refrigerador un frasco abierto con café usado para facilitar la reducción de olores que producen ciertos alimentos.

Para qué sirve poner un tarro de café usado en el frigorífico

Las propiedades del café ayudan a disminuir u ocultar los malos olores que se acumulan en la nevera, ya que la composición porosa del café puede retener parte de algunas sustancias pestilentes presentes en el ambiente, mientras que su propio aroma reduce la percepción de otras esencias.

Esto es gracias a la capacidad de absorción de ciertos residuos orgánicos por parte del café, aunque su eficacia suele depender de factores como el origen del olor, la cantidad usada o la humedad del aire.

Cómo reutilizar correctamente el café

Para llevar a cabo este sencillo truco, se aconseja escurrir exhaustivamente el café después de prepararlo, extendiéndolo sobre un pequeño plato plano o bandeja para que se seque, para prevenir la aparición de moho.

Cuando ya esté debidamente seco, se colocan entre dos y cuatro cucharadas en un frasco abierto y limpio y se pone en un sitio estable del frigorífico. En cuanto se humedezca, debe cambiarse para que no pierda su fuerza y acción. Es crucial que el café no quede cerrado, ya que necesita estar en contacto con el aire para cumplir su misión.

Por qué recomiendan dejar un tarro vacío en la nevera

Una de las razones para ejecutar este método es que se puede reutilizar el sobrante, lo que evita comprar de nuevo este producto y ayuda a ahorrar tiempo y dinero. Por otro lado, su preparación es muy sencilla y puede servir como acción complementaria después de limpiar el refrigerador.

No obstante, cabe destacar que el café no hace magia, por lo que no es un método infalible para eliminar las pestes. Antes de poner el frasco en la nevera, se sugiere revisar los alimentos y tirar cualquiera que esté dañado o en mal estado. También se recomienda limpiar los cajones, estantes y las juntas de goma.