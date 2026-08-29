Ronald Rondón, técnico en electrodomésticos: «Los cajones del frigorífico no están ahí por casualidad, ayudan a conservar los alimentos»

Los cajones del frigorífico no están ahí por casualidad, son una forma de conservar los alimentos de la mejor manera posible, nos lo explica un técnico en electrodomésticos. Lo que queremos en estos días es hacer que nuestra comida nos dure mucho más. En una forma esencial de hacer realidad ese sueño de conseguir hacer posible lo imposible. Un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos aplicar para tener lo que necesitamos.

Es hora de tener en mente una serie de cambios o de situaciones que pueden hacernos pensar en un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Los alimentos son cada vez más y más caros, por lo que hacer que nos duren más es algo imprescindible. En estos días en los que tocará saber qué es lo que podemos conseguir con una simple y rápida colocación de los alimentos en la nevera. Una herramienta que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente cada gesto cuenta. Ahorrar, pero, sobre todo, conservar los alimentos como el primer día es el objetivo de este electrodoméstico que apenas conocemos.

Nos lo dice un técnico en electrodomésticos

Pocas veces consultamos a un técnico en electrodomésticos, sólo cuando se rompen estamos pendientes de ellos. La realidad es que deberíamos consultar algunos elementos esenciales en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Saber cómo funciona nuestra nevera puede ayudarnos a conseguir algunos cambios importantes en la forma en la que haremos realidad esta transformación clave en este tipo de detalles que puede hacer que nuestro día a día acabe siendo mucho más fácil de aplicar algo como colocar nuestras cosas.

Pensamos que la nevera sólo se enciende y ya funciona perfectamente. La realidad es que somos nosotros mismos los que debemos mantenerla en perfectas condiciones haciendo lo que debemos, colocar bien cada uno de los que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia que nos descubre todo un técnico de electrodomésticos de la mejor manera posible. Será el momento de apostar con este tipo de detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos. Este tipo de detalles que debemos empezar a poner en práctica pueden ser claves para hacer realidad un elemento esencial. Un técnico o experto, nos puede enseñar cómo se usa este elemento de la nevera.

Los cajones del frigorífico no están ahí por casualidad, ayudan a conservar los alimentos

Esos cajones del frigorífico que tenemos perfectamente delimitados, tienen una función que va más allá de la estética. Su misión es conservar a los alimentos de la mejor manera posible, gracias a una serie de elementos que pueden acabar siendo esenciales.

Los expertos de Balay nos explican la forma en la que deberemos organizar nuestra nevera de tal forma que tengamos todo bajo control:

La zona superior es perfecta, por ejemplo, para colocar quesos curados, embutidos o repostería.

En la parte intermedia puedes ordenar tuppers de comida ya preparada o productos lácteos.

En la puerta del frigorífico, por su parte, puedes colocar tus alimentos de la siguiente manera: la parte de arriba está reservada para la mantequilla, margarina o el chocolate. Justo debajo puedes guardar las salsas y los huevos; por último, la zona inferior de la puerta es para las botellas de bebida (leche, zumos, agua, etc.)

Sabiendo que hay unas partes de la nevera que están preparados para determinados alimentos que seguro que tenemos en la nevera:

Frutas y verduras se conservan a la perfección en los cajones ExtraFresh Comfort y ExtraFresh, que prolongan su vida útil hasta el doble de tiempo. En el caso de los ExtraFresh Comfort, cuentan con un control específico para adaptar el nivel de humedad en función de lo que tienes dentro almacenado.

Para carnes y pescados tenemos los mejores cajones ExtraCold 0ºC, que alcanzan una temperatura cercana a los cero grados para que ambos tipos de alimentos se conserven intactos hasta dos veces más.

El congelador también tiene una forma de organizarse que debemos tener en consideración en estos días:

Cuando conserves cada alimento, ponle una etiqueta en el envase o envoltorio indicando qué hay en el interior y en qué fecha lo guardaste. Recuerda además minimizar el aire en el interior del envase para que no perjudique a su conservación.

Para ahorrarte tiempo y evitar despistes innecesarios, puedes utilizar una pizarrita magnética en la pared de tu congelador para apuntar qué hay en ese momento dentro. Es la mejor forma de tener siempre todo bajo control.

Utiliza en lo posible envases transparentes para ponértelo fácil y saber en seguida que hay en el interior de cada uno de ellos.

Además, siempre es un buen truco almacenar en el primer cajón los alimentos que vas a consumir antes y en los inferiores los alimentos que vas a consumir después.

Utiliza siempre bolsas y recipientes herméticos para evitar que se introduzca aire y que se deshidraten los alimentos.

Intenta congelar los alimentos distribuidos por la cantidad de raciones en las que se van a consumir.

Guarda los alimentos por grupos: pescados, carnes, aves o verduras.

También puedes ayudarte de tuppers para ordenar tus paquetes dentro de cada cajón, y así encontrar todo mucho más rápidamente, con el ahorro de tiempo y energía que esto supone.