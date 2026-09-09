Lidl lanza una cafetera espresso de estilo retro color pastel que parece sacada de una cocina italiana: está conquistando a todos los amantes del café

Tener una cafetera en casa es algo de lo más habitual. No todo el mundo tiene tiempo, o no quiere, gastar dinero en desayunar fuera de casa, pero no sólo eso, sino que contar con este electrodoméstico nos permite poder hacer cafés cada vez mejores. Puede que hace años tuviéramos que gastar mucho dinero en una cafetera que hiciera buen espresso, pero hoy en día podemos encontrar modelos económicos que los preparan casi de barista, y una de las más vendidas actualmente la tenemos en Lidl. Una cafetera que destaca además por su diseño en color pastel y que parece haber salido de una cocina italiana.

De hecho, su aspecto puede resultar familiar para quienes hayan visto la nueva colección de pequeños electrodomésticos de Lidl. Hace apenas unos días hablábamos de los electrodomésticos retro en tonos pastel que la cadena ha recuperado, con modelos como el hervidor, la tostadora o el microondas, y esta cafetera espresso SilverCrest forma parte de la misma gama. En este caso, el color verde menta, las formas redondeadas, los acabados cromados y el manómetro situado en el frontal hacen que sea difícil no fijarse en ella, pero lo interesante es que Lidl no se ha limitado a cuidar la estética. Por 59,99 euros, incorpora una bomba de 15 bares de presión, 1.100 W de potencia, brazo portafiltros y una boquilla de vapor para espumar leche, de modo que podemos preparar diferentes tipos de café sin necesidad de recurrir a cápsulas.

Lidl lanza una cafetera espresso de estilo retro color pastel

Lo primero que llama la atención de esta cafetera espresso de SilverCrest es precisamente su aspecto. Lidl ha apostado por un verde menta suave, combinado con formas redondeadas, detalles cromados y un manómetro analógico situado en el frontal que termina de darle ese aire retro. Es una de esas cafeteras pensadas para quedarse a la vista sobre la encimera y encaja especialmente bien en cocinas en las que los pequeños electrodomésticos también forman parte de la decoración. Sin embargo, detrás de esa apariencia encontramos una cafetera de brazo pensada para utilizar café molido y preparar una o dos tazas. Para ello incluye dos filtros, brazo portafiltros y una cuchara medidora que también sirve como prensador, por lo que permite seguir el proceso tradicional de dosificar y compactar el café antes de comenzar la extracción.

15 bares de presión y vaporizador para preparar distintos tipos de café

En cuanto a sus prestaciones, cuenta con 1.100 W de potencia y una bomba de 15 bares de presión, que Lidl destaca para conseguir una buena crema y favorecer el desarrollo del aroma del café. Incorpora además un depósito de agua desmontable, con una capacidad aproximada de 1,15 litros, y una bandeja de goteo que también puede retirarse para facilitar su limpieza. Pero una de sus funciones más interesantes está en la boquilla de vapor orientable 2 en 1, que sirve tanto para obtener agua caliente como para espumar leche. Gracias a ella no tenemos que limitarnos al espresso y podemos preparar también cappuccinos, cafés con leche y otras bebidas con espuma. A todo ello se suman el apagado automático y una luz indicadora de funcionamiento, prestaciones sencillas pero prácticas para una cafetera destinada al uso diario.

El precio de la cafetera espresso pastel de Lidl

Otro de sus grandes atractivos está en el precio. La cafetera espresso color pastel de SilverCrest cuesta 59,99 euros en la tienda online de Lidl, una cantidad bastante contenida para un modelo de brazo que incorpora bomba de 15 bares, vaporizador y filtros para preparar una o dos tazas. En el momento de consultar la ficha del producto aparece disponible online, aunque conviene comprobar el stock antes de realizar la compra, especialmente al tratarse de una colección concreta de la cadena. Además, las opiniones de quienes ya la han comprado juegan a su favor: acumula 78 valoraciones y una nota media de 4,5 estrellas sobre 5, mientras que el 91 % de los clientes afirma que la recomendaría.

La cafetera forma parte de toda una colección pastel de Lidl

Esta cafetera tampoco ha llegado sola. Como ya vimos al hablar de la colección retro de Lidl, SilverCrest ha recuperado esta estética pastel en varios electrodomésticos que pueden combinarse entre sí. Junto a ella encontramos un hervidor de agua por 19,99 euros, una tostadora de doble ranura por 19,99 euros, un espumador de leche por 17,99 euros y un microondas de 20 litros por 48,99 euros. Todos siguen una línea estética similar y la propia Lidl los muestra juntos para crear un rincón de cocina en verde menta. La cafetera es posiblemente una de las piezas que más destaca del conjunto porque consigue unir esa imagen decorativa con funciones pensadas para quienes disfrutan preparando el café de una forma más tradicional. Por 59,99 euros, puede ser además una opción a tener en cuenta para quienes quieren dejar las cápsulas y pasarse al café molido sin invertir demasiado en una máquina espresso.