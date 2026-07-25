Continúa la desbandada en el Barcelona: Salma Paralluelo ficha por el Lyon

Continúan las salidas en el FC Barcelona femenino. Después de las marchas de Alexia Putellas, Ona Batlle y Mapi León, Salma Paralluelo también abandona el club azulgrana. La atacante española se va del Barça tras cuatro temporadas vistiendo su camiseta y comenzará una nueva aventura en el OL Lyonnes. El cuadro francés ha anunciado este sábado su llegada hasta el 30 de junio de 2030.

Duro golpe para el conjunto de Pere Romeu, que pierde a otra pieza clave en su esquema. La delantera pone rumbo a Lyon, donde se reencontrará con Jonatan Giráldez, que ya fue su entrenador durante sus primeros dos años en el Barcelona. De hecho, junto a él firmó las dos mejores temporadas de su carrera a nivel goleador, con 15 y 34 tantos respectivamente.

Allí también se reencontrará con Ingrid Engen, con la que compartió vestuario en Barcelona hasta que se marchó la pasada temporada. Salma llegó al club en 2022 procedente del Villarreal, y no tardó en encajar en el equipo azulgrana. La internacional española cayó de pie en el actual campeón de Liga y de Europa, pero ha decidido poner punto final a esta etapa para comenzar una nueva en otro de los grandes de Europa, el finalista de la pasada edición de la Champions, al que el Barça ganó en la final.

Salma Paralluelo se marcha después de cuatro temporadas en el conjunto catalán con un palmarés bastante amplio. Durante estos cuatro años en el Barça, la atacante española ha conquistado tres Champions League, cuatro Ligas, tres Copas de la Reina y cuatro Supercopas de España.

Además, ha marcado 74 goles y repartido 26 asistencias en 131 partidos con el club. Se marcha así otra pieza importante en el esquema de Pere Romeu, cuatro jugadoras que fueron titulares en la pasada final de la Liga de Campeones femenina. De hecho, Salma anotó un doblete en los minutos finales para poner el 4-0 definitivo ante el que a partir de ahora será su equipo.