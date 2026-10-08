Ceferin se presentará a la reelección como presidente de la UEFA por cuarta y última vez

Aleksander Ceferin quiere seguir al frente de la UEFA y, tras la petición de los 55 presidentes de las federaciones que componen el ente continental, volverá a presentarse a las elecciones, para afrontar un cuarto mandato. Según desvela la propia UEFA, será la última vez en la que el esloveno se postulará como presidente. Ceferin intentará seguir, por tanto, al frente de la UEFA a partir de 2027, descartando su candidatura a la presidencia de la FIFA, que también entrará en un proceso electoral el próximo año.

En una reunión celebrada en Berlín, Ceferin, que fue elegido por primera vez en 2016, reemplazando al francés Michel Platini, comunicó a los dirigentes de las federaciones nacionales su intención de presentarse a la reelección en una reunión celebrada en Berlín este jueves.

«Durante una reunión celebrada en Berlín, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, anunció a los presidentes y secretarios generales de las 55 federaciones miembro de la UEFA que se presentaría a un último mandato y continuaría liderando la organización más allá de 2027», señaló el ente rector del fútbol europeo.

Este recordó que «en los últimos meses» las propias federaciones nacionales «le habían solicitado unánimemente que reconsiderara su decisión inicial de no optar a la reelección». «El Sr. Ceferin ha accedido a ello y ha confirmado su intención de presentarse a la reelección en el 51 Congreso Ordinario que tendrá lugar en Astaná (Kazajistán) el 22 de abril de 2027. Su decisión responde también a las muestras de apoyo y aliento recibidas de otras partes interesadas del fútbol europeo», añadió.

«Quiero agradecer a las federaciones miembro su confianza. Hemos afrontado desafíos extraordinarios en los últimos años y lo hemos hecho como un solo equipo. Aún queda una labor importante por delante y, por ello, he aceptado su petición», remarcó Ceferin.

El esloveno dejó claro que su «ambición sigue siendo la misma». «Es mantener unido al fútbol europeo, fortalecer nuestro deporte y dejar la UEFA preparada para la próxima generación. También estoy profundamente agradecido a mi familia, esta decisión exige mucho de ellos también, y no habría podido tomarla sin su comprensión y apoyo», subrayó.

El actual presidente del organismo europeo sólo puede volver a presentarse en una ocasión más por limitación de mandatos y durante el Congreso de la UEFA de 2024 en París dijo que se retiraría una vez finalizara este tercer mandato en 2027.