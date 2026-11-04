Sacar la tarjeta para pagar es casi un acto reflejo. La compra de la semana, una cena fuera, llenar el depósito, un pedido online, la reserva de un hotel o los billetes del próximo viaje son pagos que hacemos sin pensarlo dos veces. Lo que no todo el mundo sabe es que esos mismos gastos pueden devolverte puntos, millas, cashback o descuentos.

Bancos y entidades financieras lo saben, y en los últimos años han lanzado tarjetas y planes que van mucho más allá de facilitar los pagos u ofrecer intereses en retorno. Unos son gratuitos, mientras que otros piden una cuota a cambio de un paquete de ventajas mucho más generoso.

¿Merece la pena pagar por una tarjeta? Pues todo depende de cuánto le saques. Quien vuela varias veces al año exprimirá mucho más una tarjeta de millas que alguien que coge el avión de vez en cuando. Luego está quien, simplemente, prefiere recuperar un porcentaje de lo que gasta.

En este sentido, cada vez hay más opciones y oportunidades. Algunas tarjetas te reintegran parte de lo que pagas, mientras que otras suman puntos que después puedes canjear por millas, noches de hotel, viajes o incluso productos físicos. A eso se suman suscripciones digitales incluidas, salas VIP, descuentos en vuelos, hoteles o restaurantes, ventajas al repostar y menos comisiones.

En otras palabras: elegir bien la tarjeta con la que pagas lo que ibas a pagar igualmente puede traducirse en un valor extra nada despreciable a final de año. Por eso hemos repasado 10 tarjetas y planes disponibles en España, de los gratuitos a los premium: precio, recompensas y ventajas, para que los compares de un vistazo.

Las 10 tarjetas y planes, cara a cara

Tarjeta o plan Precio Recompensas Ahorro y rentabilidad Viajes y coberturas Lo más llamativo Iberia Cards Icon 9,90 €/mes (118,80 €/año) Hasta 1 Avios por euro, según el tipo de compra — Iberia Club Plata, seguros y sin comisión al pagar en otras divisas Estatus Plata y un 10 % menos en vuelos de Iberia Revolut Metal 15,99 €/mes (191,88 €/año) 1 RevPoint cada 2 € Hasta 2.02 % AER/ 2. % NIR de interés 3 GB eSIM y descuento en salas VIP Suscripciones evaluadas hasta 4.500 € anuales. Aplican T&C’s de las colaboraciones Trade Republic Sin cuota mensual 1 % de Saveback 3,04 % TAE hasta 50.000 € para nuevos clientes Retiradas sin coste a partir de 100 € El Saveback se invierte de forma automática N26 Metal 16,90 €/mes o unos 162 €/año pagando de una vez — 1,30 % TAE en ahorro y hasta 2,56 % TAE en el Fondo Monetario Flexible Seguro global, 1 entrada anual a sala VIP y 8 retiradas gratis al mes en la eurozona Mastercard de acero y paquete de seguros bunq Elite 18,99 €/mes (227,88 €/año) — Hasta 3,01 % anual Seguro internacional, 8 GB de eSIM al año y ventajas con divisas 3 tarjetas físicas y 25 digitales Crypto.com LevelUp Plus 3,99 €/mes (47,88 €/año) 2 % en recompensas en cripto Hasta 4,5 % anual sobre los primeros 10.000 USD Sin comisión de cambio, con condiciones 2 % de devolución con la tarjeta Ruby Vivid Prime 9,90 €/mes (118,80 €/año) Hasta 4 % de cashback, con tope de 100 €/mes 3 % al principio y después hasta 2 % Hasta 1.000 € en retiradas gratis y pagos en más de 150 monedas Hasta 100 € de cashback al mes American Express Gold 16 €/mes (192 €/año) Membership Rewards según la categoría — 2 accesos Priority Pass, Hotel Collection y seguros Puntos que se transfieren a programas de viaje Klarna Max 44,99 €/mes; 539,88 €/año 1,5 % de cashback; hasta 4 veces más en comercios seleccionados 2,70 % TAE en ahorro, sujeto a condiciones Acceso ilimitado a salas VIP, seguros de viaje y 16 suscripciones premium Suscripciones valoradas en hasta 2.040 €/año WiZink MaX Dia 0 € de emisión y mantenimiento 3 % en Dia y 1 % en el resto, hasta 8 €/mes — Seguro de Protección Diaria Hasta 96 € al año en el Monedero Dia sin pagar cuota

Iberia Cards Icon: tus pagos se transforman en Avios

Precio: 9,90 € mensuales / 118,80 € anuales.

Iberia Icon permite convertir compras del día a día en Avios y acceder a beneficios vinculados a Iberia Club Plata, seguros y ventajas para viajar.

¿Cuánto acumula? Depende de dónde pagues. Los billetes de Iberia comprados en iberia.com y las compras en monedas distintas del euro suman 1 Avios por cada euro. En partners de Iberia Club y comercios del sector viajes, 1 Avios cada 2 €. Y en todo lo demás, 1 Avios cada 3 €.

Su gran baza es que te da acceso directo a Iberia Club Plata. Eso se traduce en embarque prioritario, facturación en los mostradores de Business, elección de asiento sin coste y prioridad en lista de espera. Por si fuera poco, incluye un bono anual del 10 % de descuento en una compra de billetes en iberia.com, conforme a las condiciones aplicables.

Si sueles salir de la zona euro, te interesa saber que sostienen un 0% de comisión de Iberia Cards por cambio de divisa en compras hasta 500 €/mes y 6.000 €/año. Además, suma ventajas en Waylet de Repsol y la opción de conseguir Avios extra con Selección Iberia Cards.

¿Y la protección? Cuenta con un seguro de accidentes de hasta 751.300 € y asistencia en viaje de hasta 9.000 €, ambos sujetos a lo que marquen sus pólizas.

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Revolut Metal: RevPoints, viajes y un buen puñado de suscripciones

Precio: 15,99 € mensuales / 191,88 € anuales.

Revolut Metal mezcla finanzas y un paquete muy viajero. Además, entra por los ojos: los clientes Metal reciben una tarjeta física de acero inoxidable, disponible en varios tonos exclusivos y con opción de personalizarla. Permite cambiar divisas sin límite, rebaja un 40 % las comisiones de transferencias internacionales y deja sacar hasta 800 € al mes en cajeros sin comisión.

Para tus escapadas, incluye 3 GB de datos globales mediante eSIM y descuento en más de 1.000 salas VIP.

Con Metal ganas 1 RevPoint por cada 2 € que gastes, y luego puedes cambiarlos por millas aéreas, reservas de hotel o datos globales, entre otras cosas.

A todo esto, le añade también suscripciones valoradas por Revolut en hasta 4.500 € al año, como ChatGPT GO por 12 meses, WeWork, NordVPN Plus, Uber One, Unidad Editorial, TaxDown LIVE, Super Duolingo, ClassPass y otras propuestas. Aplican T&C’s de las colaboraciones.

Disclaimers:

18+ años. Sujeto a los T&Cs de RevPoints. Los RevPoints que obtengas dependen de tu plan. Algunas transacciones no aplican. Servicios prestados por Revolut Bank UAB, Sucursal en España (código del Banco de España 1583). Sus fondos estarán depositados en Revolut Bank UAB o en nuestra entidad bancaria colaboradora. Si se mantienen en nuestra entidad bancaria colaboradora, los fondos se depositan en una cuenta segregada en régimen de fideicomiso. Siempre puede comprobar en la aplicación dónde están depositados sus fondos. La cuenta remunerada es una cuenta de depósito a la vista. El tipo de interés depende de su plan: desde un 1,15 % TAE en nuestro plan Standard, un 2,02 % TAE en el plan Metal y un 2,27 % TAE en nuestro plan Ultra. Mayores de 18 años. Ejemplo representativo: 100 € invertidos el 1 de enero al 2,02 % TAE / 2,00 % TIN generarían 2,02 € de intereses hasta el 31 de diciembre, suponiendo que no se realicen aportaciones adicionales, retiradas ni retenciones fiscales. Liquidación diaria de intereses. El Plan Metal está sujeto a una cuota mensual de 15,99 €. Sin comisiones de mantenimiento ni de cancelación de la cuenta. El importe máximo de depósito elegible es de 5.000.000 €. Más información en https:// www.revolut.com/es-ES/legal/savings-account/. Se aplican los términos de los planes de pago. Se aplican los T&Cs de eSIM, y salas VIP. Se aplican comisiones de cambio, comisiones de remesa, límites de uso razonable y T&Cs. Sin comisiones de retirada dentro de los límites del plan. Terceros proveedores pueden cobrar comisiones en cajeros. Sujeto a T&Cs.

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Trade Republic: 1 % de Saveback sin pagar cuota

Precio: sin cuota mensual de suscripción por la tarjeta.

Trade Republic plantea algo distinto: que tus compras de todos los días alimenten tu ahorro y tu inversión. Para ello, devuelve un 1 % de Saveback en los pagos con tarjeta, que va directo a tu plan de inversión, siempre según las condiciones del programa.

Con Round Up, además, redondea tus pagos y envía la diferencia a tu cartera casi sin que te des cuenta.

La tarjeta está disponible en tres modalidades: virtual gratuita, Classic de plástico por 5 euros y Mirror por 50 euros. Las dos versiones físicas tienen un único coste de emisión, sin cuotas mensuales ni suscripciones.

A los nuevos clientes les remunera al 3,04 % TAE el efectivo de hasta 50.000 €, conforme a las condiciones vigentes. Pero superar esa cantidad no significa dejar de recibir intereses: el efectivo no invertido que exceda los 50.000 euros obtiene actualmente un 2,53 % TAE, correspondiente al tipo base vinculado al Banco Central Europeo.

En inversión, puedes empezar desde 1 € en acciones, fondos, ETFs, criptomonedas y Private Markets, además de programar planes de inversión periódicos sin comisión de Trade Republic.

También hay renta fija, Private Markets de firmas como Apollo y EQT y unas 50 criptomonedas, algunas con staking. Eso sí, todo ello conlleva riesgo de pérdidas. Aprovéchalo con cabeza.

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N26 Metal: ahorro, inversión y seguros para moverte por el mundo

Precio: 16,90 € mensuales (202,80 € al año) o unos 162 € con pago anual único.

N26 Metal combina banca, ahorro, inversión y viajes. Su seña de identidad es la Mastercard de débito de acero inoxidable, disponible en negro carbón, rosa cuarzo y gris perla.

En la parte financiera, la Cuenta de Ahorro N26 ofrece un 1,30 % TAE, mientras que el Fondo Monetario Flexible alcanza hasta el 2,56 % TAE, aunque con riesgo para el capital. También permite invertir desde 1 € en acciones, ETFs, ETCs y criptomonedas, con 10 operaciones gratuitas al mes en acciones, ETFs y ETCs.

Con el respaldo de Allianz Assistance, incluye seguro de viaje global, cobertura para el móvil y protección de compras, sujetos a sus condiciones y límites.

Para los viajeros, ofrece acceso a más de 1.300 salas VIP mediante DragonPass, con la primera visita anual gratuita, y un 1 % de cashback en transacciones en divisas distintas al euro. Además, permite realizar 8 retiradas mensuales sin comisión en cajeros de la eurozona; las adicionales cuestan 2 €.

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bunq Elite: banca premium con alma viajera

Precio: 18,99 € mensuales / 227,88 € anuales.

bunq Elite combina servicios bancarios de gama alta con una propuesta muy atractiva para quien vive con la maleta preparada. Incluye seguro de viaje internacional con coberturas médicas, de equipaje y de coche de alquiler, que puede extenderse a tu familia dentro de la misma póliza, según sus condiciones.

Y no solo eso, también tiene 8 GB anuales de datos eSIM, en cuatro paquetes de 2 GB que instalas desde la app.

¿Pagas en otras monedas? bunq aplica el tipo de cambio de Mastercard con un recargo del 0,5 % mientras los mercados están abiertos. Y cada mes te regala las 10 primeras transferencias en divisas, con más de 40 monedas disponibles.

Y puedes tener hasta 25 tarjetas digitales y 3 físicas para separar compras, suscripciones u otros gastos.

En ahorro, bunq anuncia hasta un 3,01 % anual, con intereses que se abonan cada semana y sujetos a sus condiciones y límites.

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Crypto.com LevelUp Plus: recompensas en cripto por 3,99 € al mes

Precio: 3,99 € mensuales / 47,88 € anuales.

Crypto.com LevelUp Plus se sale del molde: tus gastos habituales te devuelven criptomonedas.

Su plan incluye la tarjeta Ruby, que te devuelve un 2 % de tus compras en recompensas cripto. Y, si pagas en otra divisa, no hay comisión de cambio, dentro de los límites y condiciones que fija la compañía.

Si operas con criptoactivos, no pagarás comisiones de trading hasta llegar a 20.000 USD al mes en operaciones, aunque puede haber otras condiciones y costes asociados. También remunera hasta un 4,5 % anual los primeros 10.000 USD en efectivo, sin bloquear el dinero ni exigir un saldo mínimo.

¿Tienes una cartera de acciones en otro sitio? Crypto.com bonifica con un 1,25 % su traspaso, hasta un máximo de 2.500 USD y con las condiciones correspondientes. Y, si optas por la suscripción anual, los primeros 30 días te salen totalmente gratis.

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Vivid Prime: cashback de hasta el 4 % y ventajas fuera de casa

Precio: 9,90 € mensuales / 118,80 € anuales. Primer mes gratuito.

Vivid Prime juega dos cartas: el cashback y el recorte de costes en la operativa bancaria de cada día. Lo más llamativo es que puedes recuperar hasta un 4 % de tus compras, con un máximo de 100 € de recompensas al mes en el plan Prime, según las condiciones y promociones vigentes.

En ahorro, su pocket de tipos de interés ofrece un 3 % anual los dos primeros meses y después hasta un 2 %, en función del plan. Los intereses llegan cada día hábil y puedes meter o sacar dinero cuando quieras. El efectivo no invertido de ese pocket lo coloca Vivid en fondos del mercado monetario cualificados (QMMF).

Con Prime puedes crear además hasta 15 pockets, cada uno con su propio IBAN, hacer transferencias SEPA instantáneas, gratis e ilimitadas, y asociar la tarjeta a distintos pockets para tener los gastos bien ordenados.

¿Viajas? Puedes retirar hasta 1.000 € sin comisión en cajeros de todo el mundo y pagar en más de 150 monedas. Superado ese tope, cada retirada adicional tiene una comisión del 3 %.

Vivid asegura que, sumando el ahorro en comisiones y el cashback, Prime puede suponer hasta 140 € al mes, aunque lo que ganes de verdad dependerá de cómo la uses y de las condiciones aplicables.

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American Express Gold: puntos, salas VIP y seguros para tus viajes

Precio: 16 € mensuales / 192 € anuales.

La Tarjeta Gold de American Express, fabricada en metal, tiene en Membership Rewards uno de sus mayores reclamos: un programa de fidelización que convierte tus gastos en puntos sin fecha de caducidad. Por norma general sumas 1 punto cada 2 €, aunque hay ratios mejores: hasta 2 puntos por euro en la Agencia de Viajes Online de American Express, 1 punto por euro en ciertos servicios de viaje y 1 punto cada 5 € en supermercados de España.

Puedes usarlos para pagar compras, tarjetas regalo o pasarlos a programas de aerolíneas, hoteles y alquiler de coches. En los primeros diez meses, además, puedes llevarte hasta 20.000 Membership Rewards extra si alcanzas ciertos niveles de gasto. Según American Express, equivalen a 20.000 Avios de Iberia o Millas Suma de Air Europa.

Para viajar, Gold incluye 2 entradas gratis al año en salas VIP Priority Pass y las ventajas de Hotel Collection, como mejora de categoría si hay disponibilidad y hasta 100 USD de crédito para gastar en el hotel. Suma un 10 % de descuento en Hertz Gold Plus Rewards, junto con otras ventajas, y, tras la renovación, un abono de 100 € para hoteles reservados en la Agencia de Viajes Online de American Express.

¿Qué cubren sus seguros? Accidentes de viaje de hasta 600.000 €, asistencia médica en el extranjero de hasta 9.000 € y coberturas por retrasos, cancelaciones, overbooking o incidencias con el equipaje, siempre cumpliendo las condiciones. Lo que compres con ella queda protegido frente a roturas durante 90 días, hasta 1.200 € por siniestro y con un límite de 6.000 € al año.

Además, admite dos tarjetas suplementarias gratis y, si la pierdes, te la reponen en unas 48 horas laborables en buena parte del mundo.

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Klarna Max: 1,5 % de cashback, salas VIP ilimitadas y suscripciones premium

Precio: 44,99 € al mes, equivalentes a 539,88 € al año.

Klarna Max es la suscripción más completa de Klarna, diseñada para quienes quieren sacar más partido a sus compras habituales y disfrutar de ventajas exclusivas en viajes, ahorro y servicios digitales.

Uno de sus principales atractivos es el 1,5 % de cashback en compras elegibles, que puedes canjear por dinero en tu cuenta bancaria o puntos para viajes y hoteles. Además, si compras en establecimientos seleccionados a través de la aplicación de Klarna, puedes conseguir hasta cuatro veces más cashback. Las recompensas se abonan mensualmente durante el denominado Klarna Rewards Day.

Lo más interesante para quienes viajan con frecuencia es el acceso ilimitado a salas VIP de aeropuertos, que permite disfrutar de mayor comodidad antes de cada vuelo. A esto se suma un paquete de seguros que incluye cobertura de viaje, protección para coches de alquiler y cancelación por cualquier motivo, siempre dentro de los límites y condiciones establecidos.

Y no acaba ahí. Klarna Max ofrece 16 suscripciones premium de diferentes marcas, cuyo valor conjunto alcanza, según Klarna, los 2.040 € anuales. También permite obtener una remuneración exclusiva del 2,70 % TAE sobre el saldo de ahorro, sujeta a las condiciones vigentes.

En definitiva, es una alternativa especialmente atractiva para quienes compran con frecuencia, viajan habitualmente y aprovechan las suscripciones incluidas, aunque conviene valorar si las ventajas compensan su cuota anual.

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WiZink MaX Dia: hasta 8 € al mes de vuelta en tus compras

Precio: 0 € de emisión y mantenimiento.

¿Compras en Dia? Entonces la Tarjeta de crédito WiZink MaX Dia te interesa. Su sistema de devoluciones te permite recuperar hasta 8 € al mes en el Monedero Dia, lo que supone hasta 96 € al año si llegas cada mes al máximo.

¿Cómo se reparte? Te devuelve un 3 % de lo que compres en tiendas Dia y en Dia.es, con un tope de 5 € mensuales, y un 1 % de tus compras en otros comercios, hasta 3 € más al mes.

Frente a buena parte de esta comparativa, juega con una ventaja clara: no cobra nada por emisión ni mantenimiento, así que disfrutas de sus devoluciones sin pagar una cuota por tener la tarjeta.

De regalo incluye un Seguro de Protección Diaria, que cubre determinados casos de fallecimiento, incapacidad absoluta y permanente u hospitalización, con las condiciones y exclusiones que fije la póliza.

Suma una línea de crédito de hasta 6.000 €, sujeta a aprobación, y no tienes que cambiar de banco.

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10 formas distintas de sacarle jugo a tu tarjeta

Estas diez opciones demuestran que pagar la compra o la gasolina ya puede ser una forma de sumar millas, puntos, cashback, rentabilidad para tus ahorros, seguros, suscripciones o ventajas en tus viajes.

Si quieres volar más y mejor, Iberia Icon combina la acumulación de Avios mediante compras habituales con beneficios asociados a Iberia Club y a la experiencia de viaje. American Express Gold y Revolut Metal, por su parte, combinan sus programas de puntos con servicios de viaje, seguros y otros extras premium.

N26 Metal y bunq Elite van por el camino de la banca premium más completa, con ahorro, seguros y servicios internacionales. Vivid Prime y WiZink MaX Dia, en cambio, se centran en devolverte una parte de lo que gastas mediante cashback o devoluciones.

¿Y si prefieres que tus compras se conviertan en inversión? Ahí entra Trade Republic, con Saveback y Round Up. Crypto.com LevelUp Plus lleva esa misma idea al terreno de los criptoactivos, pagando las recompensas en criptomonedas.

Antes de elegir, repasa tu gasto mensual medio, identifica qué beneficios vas a aprovechar de verdad y calcula si la cuota anual te deja un retorno neto positivo. Consulta siempre directamente con cada entidad las condiciones exactas, los límites y los tipos de interés antes de contratar.

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