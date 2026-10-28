La procesada Begoña Gómez denuncia al PP por suplantación de imagen en su vídeo hecho con IA

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno y procesada por dos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales, ha denunciado al PP por un vídeo realizado con inteligencia artificial (IA). Los populares subieron unas imágenes, en respuesta a la publicación de los socialistas bajo el lema «zurdos y orgullosos», en las que la esposa del líder socialista, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, entre otros, presumen de «zurdos» mientras enumeran los delitos por los que están investigados o condenados. Pedro Sánchez ha anunciado esta decisión durante una entrevista este miércoles.

«Nosotros no la estamos utilizando en campaña; somos víctimas de ella», ha anunciado el presidente del Gobierno en el podcast Amiga date cuenta. «Mi mujer, de hecho, ha puesto una denuncia por suplantación de imagen», ha mencionado el dirigente socialista durante una intervención sobre el uso de este tipo de tecnologías.

«Al final, lo que está haciendo el PP es utilizar las mismas técnicas que los acosadores contra los menores», ha subrayado Sánchez. «Un partido que aspira a gobernar lo que tiene que hacer es luchar contra este tipo de ideas, no dar estas ideas que utilizan los acosadores», ha criticado.

Y reprocha que «tanto PP como Vox lo están utilizando de manera absolutamente descarnada e irresponsable». «De Vox te lo puedes esperar, pero no del PP», ha reflexionado, a la vez que les ha pedido «sentido común».

A su vez, ha afeado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que haya aprobado el vídeo, tal y como confirmó el ex presidente de la Xunta en una entrevista en Cadena SER. «Encima, tiene mayor delito», ha criticado el líder socialista.

Reacción del PP

La reacción del PP no se ha hecho esperar y ya ha publicado un mensaje en redes sociales en el que ironiza con la decisión: «Bueno, podría ser peor. Podrían habernos mandado a Los Rochos». Los populares aludían al clan que presuntamente contrataron las cloacas del PSOE para amedrentar a Beatriz Biedma, juez de instrucción que investigaba al hermano del presidente, David Sánchez.

«El Gobierno que quiere eliminar a una juez le pide a un juez que proteja a Begoña Gómez de un vídeo en redes sociales», replica sarcásticamente la cuenta oficial del PP a nivel nacional. «Son adorables», subraya el post.

«Lo bueno para ellos es que si hay juicio será la primera vez que un socialista pise un juzgado sin miedo a salir esposado», ha continuado. Y ha concluido con una pregunta: «¿El PSOE ha denunciado ya a Leire Díez?»