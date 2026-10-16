Se buscan trabajadores de Correos para la campaña de Navidad: estos son los requisitos para acceder a los puestos

Queda poco para que arranque la campaña de Navidad y, con ella, que se genere el movimiento laboral habitual de contrataciones en comercios, almacenes y empresas de reparto. Las compras por Internet y los envíos de regalos multiplican el trabajo durante las últimas semanas del año, por lo que muchas compañías necesitan incorporar personal antes de que llegue diciembre y Correos es una de ellas, de modo que ahora que se encuentra preprando su campaña navideña, ha abierto un proceso para encontrar trabajadores que puedan reforzar distintos servicios, desde las oficinas hasta los centros de clasificación y el reparto.

La convocatoria puede resultar interesante para quienes buscan empleo y no han trabajado antes en Correos, ya que no exige estudios superiores y contempla varios perfiles. Eso sí, es importante que las personas interesadas revisen bien las condiciones antes de inscribirse: los contratos serán temporales y presentar la solicitud no garantiza conseguir una plaza. El anuncio llega, además, en pleno debate sobre la falta de personal en la compañía. El sindicato CSIF asegura que Correos ha perdido más de 22.000 empleos en diez años, al pasar de unos 66.000 trabajadores a alrededor de 44.000, y reclama que se cubran las bajas y las jubilaciones que dejan puestos sin ocupar.

Se buscan trabajadores de Correos para la campaña de Navidad

El refuerzo previsto no se limita a los carteros, sino que Correos busca personal para atender al público en sus oficinas, donde se tramitan envíos, se entregan paquetes y se realizan otras gestiones postales. También contempla incorporaciones en los centros logísticos, en los que los agentes de clasificación organizan la correspondencia y la paquetería antes de que continúen su recorrido. Son funciones distintas, aunque todas cobran importancia cuando aumenta el volumen de envíos, especialmente en las fechas previas a Navidad.

La tercera opción es el reparto, tanto a pie como en vehículos motorizados. Quienes se presenten deberán señalar la provincia y la zona en la que quieren trabajar, pero también contar con disponibilidad para desplazarse dentro del ámbito elegido. La compañía no anuncia una cifra cerrada de contrataciones, de modo que las incorporaciones dependerán de las necesidades de cada servicio. Tampoco debe interpretarse esta oferta como una convocatoria de plazas fijas, dado que se trata de un refuerzo específico para afrontar el incremento de actividad propio de la campaña.

Los requisitos para poder presentar la solicitud

Para acceder a estos puestos dentro de Correos, se necesita tener al menos 18 años, contar con el graduado escolar o unos estudios equivalentes reconocidos oficialmente y disponer de nacionalidad española o de un permiso de trabajo en vigor. La convocatoria está pensada para personas que no han trabajado anteriormente en la empresa y no pertenecen a sus bolsas de empleo. Además, los candidatos no pueden mantener una relación laboral fija con Correos y deben cumplir los requisitos legales y laborales que correspondan cuando llegue el momento de su contratación.

Para trabajar en el reparto motorizado se exige, además, un permiso que permita conducir motos de 125 centímetros cúbicos. Quien no lo tenga puede interesarse por otras tareas, siempre que reúna las condiciones del puesto. La empresa advierte también de que la información facilitada en la inscripción debe ser verdadera: cualquier dato falso puede provocar la exclusión del proceso. Por eso merece la pena comprobar la documentación y no dar por hecho que cumplir la edad y los estudios mínimos basta para acceder a cualquiera de las funciones anunciadas.

Dónde apuntarse y qué condiciones ofrecen

La inscripción se realiza a través del portal de empleo de Correos, en empleo.correos.com, donde los interesados deben localizar la convocatoria especial de Navidad y completar sus datos. El plazo, según la información difundida por CSIF, comenzó el 1 de octubre y termina el próximo 1 de noviembre. Antes de enviar la solicitud es importante revisar la provincia elegida y la disponibilidad indicada, porque servirán para determinar en qué zonas se puede contar con cada aspirante. La compañía recuerda expresamente que esta inscripción no incorpora al candidato a sus bolsas de empleo ni crea un derecho a ser contratado. Es una vía para participar en la selección de personal temporal.

Los horarios pueden ser de mañana, tarde o noche, dependiendo de la actividad de cada centro y de las necesidades de reparto. Correos no detalla en el anuncio un salario único ni una duración idéntica para todos los contratos, por lo que esos aspectos deberán concretarse en cada oferta. Mientras tanto, CSIF insiste en que la contratación puntual no resuelve los problemas de plantilla que denuncia desde hace tiempo. Según el sindicato, el 70 % de los contratos a tiempo parcial se concentra en las oficinas y algunos empleados terminan realizando horas complementarias, una situación que utiliza para reclamar más puestos a jornada completa. Para quienes buscan trabajo de cara a Navidad, la oportunidad existe, pero conviene tener clara su naturaleza temporal.