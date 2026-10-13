Se buscan personas para trabajar de albañil, fontanero, cuidador de ancianos o camarero en un pueblo en un municipio de Alicante

Encontrar trabajo y, al mismo tiempo, disponer de una vivienda digna para empezar una nueva vida puede convertirse en una paradoja en algunos pueblos españoles. Es lo que ocurre en La Vall d’Alcalà, un pequeño municipio del interior de Alicante cuyo alcalde, Pablo Martínez, ha advertido de la necesidad de incorporar albañiles, fontaneros, cuidadores de personas mayores y trabajadores de la hostelería. La localidad tiene oportunidades laborales, pero la falta de viviendas habitables dificulta la llegada de nuevos vecinos y amenaza la continuidad de los servicios básicos.

Un pueblo de Alicante que necesita trabajadores

La Vall d’Alcalà se encuentra en la comarca de la Marina Alta, rodeada de montañas y a unos 630 metros de altitud. El municipio está formado por Alcalà de la Jovada y Beniaia y, según los datos municipales, contaba con 159 habitantes en 2025. Su reducido tamaño refleja las dificultades que afrontan muchas localidades rurales para mantener su población y garantizar servicios cotidianos.

Según explicó Martínez, la localidad necesita profesionales de distintos sectores. Entre ellos figuran albañiles, fontaneros y trabajadores de mantenimiento, además de personas dedicadas al cuidado de mayores, camareros para la hostelería de fin de semana y trabajadores agrícolas. La jubilación de profesionales que prestaban servicios en la zona agrava la falta de relevo.

El problema es que no hay suficientes viviendas habitables

La principal dificultad, según el alcalde, no es únicamente encontrar empleo, sino disponer de casas adecuadas para quienes quieran trasladarse al municipio. Muchas viviendas del casco antiguo son construcciones envejecidas que necesitan reformas por problemas de humedad, instalaciones anticuadas o falta de climatización.

¿Cómo trabajar y vivir en La Vall d’Alcalà?

Quienes estén interesados en trasladarse pueden consultar la web del Ayuntamiento de La Vall d’Alcalà para solicitar información sobre el municipio y sus recursos. Conviene aclarar que la noticia recoge necesidades de profesionales expuestas por el alcalde, no una convocatoria oficial con puestos concretos, salarios o plazos de inscripción.

El caso ilustra una dificultad que va más allá del empleo: para revitalizar un pueblo no basta con que existan oportunidades laborales. También hacen falta viviendas habitables, servicios accesibles y condiciones que permitan a los nuevos residentes construir un proyecto de vida estable.